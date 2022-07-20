Vừa 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh về thành tích phim, Triệu Lộ Tư đã có màn ăn mừng 'cực cháy'

Sao quốc tế 20/07/2022 19:30

Phim "Tinh Hán Xán Lạn" của Triệu Lộ Tư cũng có lượt xem online trong ngày phá 200 triệu, nhiệt độ phá 30.000 trong 10 ngày liên tục. Xét những thành tích này, nhiều người cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đã bị đàn em vượt mặt.

Hiện nay, Triệu Lộ Tư và Triệu Lệ Dĩnh đều có phim chiếm sóng. Hai tác phẩm nhận được phản hồi tốt, nhiệt độ cũng ở mức ổn định. Tuy nhiên, phim của cả hai vẫn có sự chênh lệch.

Sau khi mở douban, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia nhận được 7.3 điểm với 33.000 người đánh giá. Ngược lại, Tinh Hán Xán Lạn nhận được 7.4 điểm với 72.000 người. Phim của Triệu Lộ Tư cũng có lượt xem online trong ngày phá 200 triệu, nhiệt độ phá 30.000 trong 10 ngày liên tục. Vậy nên, xét những thành tích này, nhiều người cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đã bị đàn em vượt mặt.

Vừa 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh về thành tích phim, Triệu Lộ Tư đã có màn ăn mừng 'cực cháy' - Ảnh 1

Mới đây, nữ chính Triệu Lộ Tư đã có màn khoe dáng khiến dân tình mê mẩn. Theo đó, nữ diễn viên đã đưa đội ngũ nhân viên của mình đi du lịch Vân Nam để kỷ niệm 2 năm đồng hành cùng nhau. Điều khiến dân mạng chú ý là trong chuyến đi này, Triệu Lộ Tư đã khéo léo khoe thân hình đáng ghen tị của mình lên mạng.

Trong bộ ảnh vừa được tung ra, nàng tiểu hoa 9x đã diện một chiếc áo quây ngắn khoe trọn vòng eo thon gọn và săn chắc của mình. Đây chính là thành quả sau quá trình luyện tập vất vả của cô nàng trước đó. Nhan sắc ngọt ngào, rạng rỡ của cô cũng nhận được vô số lời khen ngợi có cánh. Ngoài ra, loạt ảnh diện áo tắm kín đáo nhưng lại quyến rũ của Triệu Lộ Tư cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng. 

 

Vừa 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh về thành tích phim, Triệu Lộ Tư đã có màn ăn mừng 'cực cháy' - Ảnh 2
Vừa 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh về thành tích phim, Triệu Lộ Tư đã có màn ăn mừng 'cực cháy' - Ảnh 3
Vừa 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh về thành tích phim, Triệu Lộ Tư đã có màn ăn mừng 'cực cháy' - Ảnh 4

Tinh Hán Xán Lạn do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng chính mới chỉ đi qua nửa đầu của phần 1. Bộ phim được mong đợi sẽ làm nên chuyện ở những tập sau.

Tinh Hán Xán Lạn là bộ phim cổ trang được quay dựng dựa trên tiểu thuyết Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá Thay của tác giả Quan Tâm Tắc Loạn. Lấy bối cảnh cổ đại giả tưởng dựa trên văn hóa triều Hán, bộ phim kể về câu chuyện xoay quanh cuộc sống và chuyện tình giữa Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) và Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi).

Trình Thiếu Thương là nữ nhi Trình gia, cha không thương, nương không yêu, một mình sống ở nhà nội, dùng bề ngoài ngô nghê che dấu tài năng vốn có để bình yên sống qua ngày. Lăng Thiếu Thương – nghĩa tử hoàng đế, là tướng quân tài giỏi nơi chiến trường, đồng thời cũng ẩn giấu một thân phận khác, mang trong mình nợ máu gia tộc. Hai người, hai thân phận lại vì nhiều nguyên nhân mà kết lương duyên.

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