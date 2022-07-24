Tinh Hán Xán Lạn lập thành tích khủng, Triệu Lộ Tư được ngợi ca hết lời

Sao quốc tế 24/07/2022 21:31

Tinh Hán Xán Lạn tiếp tục tạo nên thành công mới, Triệu Lộ Tư được khen ngợi tới tấp.

Tinh Hán Xán Lạn đang thu về nhiều phản ứng tích cực của khán giả. Không chỉ được đánh giá có nội dung hay lẫn tình tiết hấp dẫn, lôi cuốn người xem mà cặp đôi chính Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi cũng có phần thể hiện xuất sắc khi kết hợp hoàn hảo. 

Ngày 22/7, nền tảng chiếu phim Tencent thông báo, bộ phim đã phá 230 triệu view/ngày. Tính từ đầu năm đến nay, đây là bộ phim có số lượng người xem cao nhất trong ngày của Tencent. 

Tinh Hán Xán Lạn lập thành tích khủng, Triệu Lộ Tư được ngợi ca hết lời - Ảnh 1
Tinh Hán Xán Lạn đang từng bước bay cao - Ảnh: Internet

Ban đầu, phim vẫn vướng một số lùm xùm không đáng có và tưởng chừng như sẽ khiến phim đi xuống một cách nhanh chóng nhưng kết quả vừa nêu ở trên đã chứng minh điều ngược lại. 

So với các vai diễn trước, người đẹp họ Triệu đã có sự chuyển biến đáng kể trong diễn xuất. Cô được khen diễn tròn vai, hợp nhân vật, sát với hình tượng Trình Thiếu Thương.

Ngoài ra, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư cũng kết hợp ăn ý và hài hòa. Cặp đôi có tương tác ngọt ngào, khiến khán giả cảm thấy phấn khích.

Tinh Hán Xán Lạn lập thành tích khủng, Triệu Lộ Tư được ngợi ca hết lời - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư được khen ngợi hết lời - Ảnh: Internet

Cư dân mạng đã để lại rất nhiều lời khen dành cho bộ phim và dàn diễn viên:

- Mình xem được tập 1 lại hóng ra từng tập. Triệu Lộ Tư phim này dễ thương lắm, có nhiều anti chê cô này béo nhưng cô béo mặt thôi, người ốm lắm. Phim ổn lắm nha.

- Phim này hơn các phim ngôn tình cổ trang tràn ngập hiện nay là cốt truyện có đề cập rất nhiều đến tình cảm gia đình, mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái trong nhà. Dù bối cảnh là cổ đại nhưng tư tưởng rất hiện đại, làm người xem đồng cảm. Biểu cảm của Triệu Lộ Tư còn hạn chế nhưng do vai kiểu đo ni đóng giày cho cô nên xem thấy thuyết phục hơn. 

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