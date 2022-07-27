Vốn là nữ diễn viên thuộc hàng đỉnh lưu hiện nay nhưng Dương Tử lại bị Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư bỏ xa ở chỉ số truyền thông

Dương Tử hiện đang là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng đình đám nhất ở Cbiz.

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, diễn xuất tốt, Dương Tử là một trong những sao nữ được đánh giá rất cao trong Cbiz. Sau thành công của Hương Mật Tựa Khói Sương và Cá Mực Hầm Mật, giúp nữ diễn viên vươn lên trở thành một trong những nữ diễn viên thuộc hàng top đầu Cbiz. Tuy nhiên, trong những diễn biến gần đây các vai diễn của Dương Tử lại đang kém đi sức hút trông thấy, điểm nhận thấy rõ nhất chính là chỉ số truyền thông khi các bộ phim mới của cô đều thua xa 2 người đồng nghiệp là Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư. Nữ dân viên Dương Tử - Ảnh: Internet Cách đây không lâu, bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn do Dương Tử và Tiêu Chiến đóng chính đã được lên sóng. Bộ phim này có màn chạm trán trực diện với Ngự Giao Ký do Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân chủ diễn. Dẫu cho sở hữu lưu lượng cao hơn mỹ nhân tân cương nhưng chỉ số truyền thông của mỹ nhân họ Dương lại không thể đọ với Nhiệt Ba.

Nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet Cụ thể, trong bảng xếp hạng chỉ số nhân vật cao nhất nửa đầu năm 2022, nhân vật Kỷ Vân Hòa của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký đứng đầu với số điểm là 9,09. Ngoài ra, cô nàng cũng có 6 ngày vượt mốc 9 điểm trong suốt thời gian phim lên sóng. Trong khi đó, nhân vật Lâm Chi Hiệu của Dương Tử ở Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn có điểm cao nhất là 8,87 thua cả Trường Ý (Nhậm Gia Luân). Chưa dừng lại ở đó, Dương Tử lại tiếp tục bị Triệu Lộ Tư bỏ xa trong chỉ số truyền thông. Điều mà trước đây không một ai có thể nghĩ chuyện này hoàn toàn có thể xay ra, bộ phim Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử - Thành Nghị và Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư – Ngô Lỗi đang cùng lên sóng. Điều đáng nói ở đây là dù có lượng fan và sự nổi tiếng lớn hơn hẳn Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư nhưng chỉ số truyền thông nhân vật Nhan Đàm của Dương Tử lại thua xa.

Nữ diễn viên Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Mới đây, bảng tổng hợp chỉ số truyền thông và nhiệt độ phim đã được công bố. Theo đó nhân vật Nhan Đàm của Dương Tử xếp thứ 4 với 8,81 điểm, trong khi đó Ứng Uyên (Thành Nghị) xếp thứ 2 với 8,89 điểm. Ngoài ra nhờ Tinh Hán Xán Lạn, nhân vật Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) xếp ở vị trí đầu tiên với 8,91 điểm còn Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) xếp thứ 3 với 8,84 điểm. Là người có lưu lượng cao nhất, nhưng có vẻ như Dương Tử đang mất dần lợi thế trong cuộc đua phim ảnh của lưu lượng. Các vai diễn sau này của cô nàng bị đánh giá là thiếu sự đột phá, mới mẻ, diễn xuất cũng có phần đi xuống.

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