Dương Tử vẫn chưa hết vận đen đeo bám, Trầm Vụn Hương Phai vừa lên sóng đã vướng phải liên hoàn phốt

Vận xui rủi vẫn chưa thôi ngừng đeo bám Dương Tử.

Trầm Vụn Hương Phai từng là dự án rất được chú ý. Cuối cùng thì phim cũng đã chính thức cho ra lò với 5 tập đầu tiên được phát sóng, trái ngược với dự đoán ban đầu rằng phim sẽ mang đến cho khán giả sự bùng nổ về lượt fan theo dõi nhưng dự án lại bất ngờ nhận về hàng loạt lời chê bai. Trầm Vụn Hương Phai gặp nhiều vận rủi không đáng có - Ảnh: Internet Cụ thể nhiều người chê màn tái xuất của Dương Tử thất bại. Năng lực diễn xuất của cô yếu kém, thậm chí thua cả vai phụ của Mạnh Tử Nghĩa. Bên cạnh đó, nội dung phim cũng bị nhận xét là nhạt nhẽo và khó xem. Tác phẩm lạc hậu hơn các tác phẩm cùng thời đại, chuyện tình cảm cũ kỹ và không có cao trào.

Dương Tử - Ảnh: Internet Phim đã không được phản hồi tốt, Trầm Vụn Hương Phai còn vướng vào một số lùm xùm không đáng có. Cụ thể là câu chuyện tình cảm phức tạp của Cao Tân Kiệt, anh chàng là một trong những giám chế của bộ phim này. Anh kết hôn với Trương Quân Trúc vào năm 2015, một năm sau thì có em bé. Sau đó, vợ của anh rời xa phim ảnh để trở thành mẹ hiền vợ đảm. Cao Tân Kiệt và Từ Khải Ninh - Ảnh: Internet Thế nhưng, bà của Cao Tân Kiệt vừa qua đời thì anh đòi ly hôn. Sau ly hôn 10 ngày, anh chính thức qua lại với Từ Khải Ninh.

Trương Quân Trúc - Ảnh: Internet Nhưng Trương Quân Trúc cho biết, Cao Tân Kiệt đã ngoại tình khi cô đang mang thai. Anh còn lợi dụng chức vụ để đưa tình nhân vào đoàn Trầm Vụn Hương Phai. Cao Tân Kiệt mắng vợ cũ chỉ biết ăn và ngủ. Trương Quân Trúc phản pháo, cô từng phải đi theo hầu hạ chồng cũ ở đoàn phim. Sau ly hôn, Cao Tân Kiệt còn không cho cô gặp con. Nếu cô không chịu nghe lời, anh ta sẽ giấu con đi chỗ khác. Trương Quân Trúc khẳng định những lời tố cáo là sự thật. Cô đã ghi âm đầy đủ, có bằng chứng rõ ràng nên không sợ kiện cáo. Lùm xùm xoay quanh chuyện của giám chế khiến Trầm Vụn Hương Phai bị liên đới. Ngoài ra, phần thể hiện của Dương Tử cũng vấp phải nhiều lời chê bai. Vì vậy, màn tái xuất của cô không thu được thành công như mong đợi.

Dương Tử và Thành Nghị leo thẳng lên hot search Cbiz vì nụ hôn trong phim quá 'nóng bỏng' Dương Tử và Thành Nghị bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ sau một nụ hôn nồng cháy trong Trầm Vụn Hương Phai.

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