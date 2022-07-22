Phim mới của Dương Tử vừa lên sóng, khán giả đã vội vã quay lưng và nói lời 'yêu lại từ đầu' với Tinh Hán Xán Lạn

Trầm Vụn Hương Phai vừa lên sóng nhưng lại nhận về cái kết ê chề, netizen cho rằng thua xa cả Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi.

Sau bao ngày mong đợi, cuối cùng dự án cổ trang tiên hiệp Trầm Vụn Hương Phai cũng được lên sóng trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Tuy nhiên việc nhận được rất nhiều sự kỳ vọng, vô hình chung khiến cho sức ép lên trên đôi vai của nhà sản xuất có phần trở nên nặng trĩu hay sao mà trải qua 5 tập đầu tiên, ai nấy cũng đều phải lắc đầu ngao ngán. Dương Tử bị chê có màn trình diễn kém trong Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet Trong 5 tập đầu lên sóng, Trầm Vụn Hương Phai nhận được một số lời khen ngợi về tạo hình của dàn diễn viên, kỹ xảo nhiều cảnh được đầu tư rất tốt. Thế nhưng tổng quan, nhận xét của khán giả lại là chê. Đại đa số người xem đều cho rằng diễn xuất của Dương Tử và Thành Nghị không hay như những phim trước.

Vào vai nữ chính Nhan Đàm, Dương Tử xuất hiện với tạo hình rất đẹp, tuy nhiên gương mặt cứng đờ của cô nàng lại khiến nhiều người không khỏi thất vọng. Bên cạnh đó, việc góp mặt quá nhiều dự án dường như đang khiến cho nữ diễn viên bị quá tải trong việc phải đóng đúng nội tâm của từng nhân vật nên khiến cho mỹ nhân họ Dương tỏ ra bị mờ nhạt trong Trầm Vụn Hương Phai. Cặp đôi chính bị chê bai không có sự tương tác tốt - Ảnh: Internet Trong khi đó, phải thừa nhận rằng Triệu Lộ Tư đã hoàn thành khá ổn vai diễn Trình Thiếu Thương trong Tinh Hán Xán Lạn. Muốn đáng yêu có đáng yêu, muốn bi thương có bi thương, dù chưa phải tốt nhất nhưng cũng chấp nhận được.

Nữ chính bị chê, nam chính Thành Nghị cũng chẳng thoát được. Sau Lưu Ly,dù đã tham gia vào nhiều dự án phim cổ trang khác, thế nhưng Thành Nghị vẫn giữ nguyên lối diễn một màu như cũ. Và tất nhiên, diễn xuất của Thành Nghị cũng bị chê kém xa Ngô Lỗi. Ở những tập đầu, Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) dù không xuất hiện nhiều nhưng vẫn được chú ý bởi sự lạnh lùng xen chút lươn lẹo đáng yêu. Ngoài ra, những tập đầu của Trầm Vụn Hương Phai cũng bị đánh giá là nhạt nhòa từ nội dung, diễn xuất cho đến màu phim. Ngay cả dàn nhân vật phụ toàn trai xinh, gái đẹp cũng không thể giúp bộ phim này vớt vát điểm trong lòng khán giả. Ngay sau khi xem xong Trầm Vụn Hương Phai nhiều khán giả đã vội “quay xe” xin lỗi Tinh Hán Xán Lạn. Triệu Lộ Tư có màn thể hiện tương đối ổn trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet Tuy nhiên, cũng có nhiều dân mạng cho rằng Trầm Vụn Hương Phai mới chỉ khởi động những tập đầu. Muốn đánh giá chất lượng phim thì nên chờ cả những tập sau nữa. Hiện bộ phim Trầm Vụn Hương Phai đang được lên sóng vào lúc 18 giờ trên nền tảng Youku.

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