Fan Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ đấu đá lẫn nhau chỉ vì 1 người?

Sao quốc tế 12/07/2022 16:02

Hậu cung của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ tranh cãi dữ dội chỉ vì Lộc Hàm.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử là hai diễn viên đình đám đại diện cho lứa tiểu Hoa 90 của Cbiz. Không chỉ nổi tiếng với việc liên tục góp mặt ở các dự án phim ảnh đình đám tại xứ Trung trong vài năm trở lại đây mà số lượng fan hâm mộ của 2 người được cho là thuộc hàng top tại Trung Quốc. 

Mới đây, mạng xã hội Weibo dậy sóng trước "trận chiến" giữa hai nhà fan Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử. Theo đó, hai nhà "tố" nhau dùng đối phương để nâng cao giá trị hình ảnh của bản thân lên cao hơn nữa và điều này được cho là có liên quan đến bạn trai Quan Hiểu Đồng - Lộc Hàm.

Fan Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ đấu đá lẫn nhau chỉ vì 1 người? - Ảnh 1
Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Cụ thể, hôm qua, nhóm fan của Nhiệt Ba và Dương Tử so kè thực tích, cà khịa nhau trong một hashtag liên quan đến Lộc Hàm. 

Được biết, hashtag này do nhà fan Lộc Hàm tạo từ rất lâu để tung ra những bằng chứng cáo buộc Nhiệt Ba "buộc chặt couple", nhưng điều này vẫn chưa được kiểm chứng. Ngoài ra, trước đó cặp đôi còn được rất nhiều netizen tích cực đẩy thuyền đến với nhau sau khi chứng kiến cả 2 có những khoảnh khắc rất đẹp đôi. 

Đối với nhà Địch Lệ Nhiệt Ba, đây là 1 hashtag ác ý, lan truyền nhiều thông tin bất lợi cho cô. Hiện, người qua đường không biết vì sao hai nhà Nhiệt Ba và Dương Tử lại tranh cãi gay gắt trong hashtag này. Các diễn viên liên quan cũng chưa hề lên tiếng dù sự việc đã đi khá xa.

Fan Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ đấu đá lẫn nhau chỉ vì 1 người? - Ảnh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba và Lộc Hàm - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó, fan của Địch Lệ Nhiệt Ba cho rằng Dương Tử muốn đào lại hashtag năm xưa nhằm tạo thêm nhiệt độ để quay quảng cáo. Ngược lại, fan Dương Tử tố phía mỹ nhân Tân Cương "cọ nhiệt" nhằm quảng bá cho phim mới.

Trước màn tranh cãi không đáng có trên, một số bộ phận netizen cho rằng fan của 2 nữ diễn viên đang có hành động hết sức thái quá bởi suy cho cùng, đó cũng chỉ là 1 hashtag đã có từ lâu và việc cãi nhau về vấn đề này là chuyện không thực sự cần thiết. 

Còn liên quan đến những tranh cãi xoay quanh việc "cọ nhiệt" của hai diễn viên, cư dân mạng cho rằng điều này khó có thể xảy ra. Bởi cả Dương Tử và Nhiệt Ba đều là diễn viên có tài nguyên lẫn lưu lượng thuộc hàng top của Cbiz nên không cần thiết phải "cọ nhiệt".

Được biết, Dương Tử đang ghi hình cho Trường Tương Tư tại Hoành Điếm. Bộ phim Trầm Vụn Hương Phai do cô và Thành Nghị đóng chính đã qua kiểm duyệt phần 2, dự kiến lên sóng trong cuối năm nay. Riêng Nhiệt Ba đang chuẩn bị ra mắt Công Tố Tinh Anh sau Ngự Giao Ký.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Tử Lộc Hàm sao châu á sao Hoa Ngữ

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