Địch Lệ Nhiệt Ba - đẳng cấp minh tinh màn ảnh số 1 Cbiz, chỉ cần làm một việc đơn giản đã lên hot search

Sao quốc tế 08/07/2022 13:20

Chỉ đơn giản là đi hái dâu nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn tạo nên cơn sốt trên MXH.

Địch Lệ Nhiệt Ba là diễn viên tài sắc vẹn toàn của Cbiz, không những vậy sức hút của cô là điều không phải bàn cãi khi nữ diễn viên họ Địch là một trong những ngôi sao có số lượng fan đông đảo nhất nhì Cbiz.

Bằng chứng là mới đây, tạm gác lại hình tượng công tố viên siêu ngầu - An Ni, Địch Lệ Nhiệt Ba được bắt gặp hóa thân thành cô gái nông thôn xinh đẹp tại vườn dâu.

Địch Lệ Nhiệt Ba - đẳng cấp minh tinh màn ảnh số 1 Cbiz, chỉ cần làm một việc đơn giản đã lên hot search - Ảnh 1

Địch Lệ Nhiệt Ba - đẳng cấp minh tinh màn ảnh số 1 Cbiz, chỉ cần làm một việc đơn giản đã lên hot search - Ảnh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba đi hái dâu - Ảnh: Internet 

Cụ thể, nữ diễn viên vừa chia sẻ lên Weibo những bức ảnh cực kỳ xinh đẹp tại một trang trại trồng dâu tây. Có vẻ như cô đã có khoảng thời gian thật sự thư giãn sau thời gian dài dốc sức quay Công Tố Tinh Anh.

Gây ấn tượng với trang phục đơn giải, không sang trọng nhưng vẻ đẹp của cô nàng vẫn khiến cho người hâm mộ say đắm và ngưỡng mộ. Dẫu chỉ là hành động đi hái dâu nhưng cũng là đủ để cô nàng lọt vào hot tìm kiếm trên weibo. 

Địch Lệ Nhiệt Ba - đẳng cấp minh tinh màn ảnh số 1 Cbiz, chỉ cần làm một việc đơn giản đã lên hot search - Ảnh 3
Địch Lệ Nhiệt Ba đang là nữ diễn viên có sức hút lớn nhất nhì Cbiz - Ảnh: Internet

Sắp tới, Nhiệt Ba sẽ tái xuất với vai chính trong phim truyền hình Công Tố Tinh Anh. Đây được xem là tác phẩm để đời trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Phim xoay quanh câu chuyện của công tố viên An Ni (Nhiệt Ba đóng). Cô được kiểm sát trưởng giao nhiệm vụ tham gia điều tra vụ án sinh viên mất tích. An Ni đã kết hợp với đồng nghiệp, tận dụng nghiệp vụ để tìm lời giải cho những vụ án phức tạp, mang lại bình yên cho xã hội.

 

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