Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị netizen chê kém xa mỹ nhân này, netizen ngơ ngác: 'Ai mà có thể lấn át được Địch béo?'

Tạo hình hồng y mới của Trần Đô Linh được nhận xét giống với Địch Lệ Nhiệt Ba trong Liệt Hỏa Như Ca nhưng người thì được khen tới tấp, người bị chê 'dừ'.

Trần Đô Linh gia nhập giới giải trí từ lâu, thế nhưng phải đến thời gian gần đây cô nàng mới gây chú ý mạnh mẽ khi tham gia vào một loạt phim truyền hình. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp dịu dàng, khí chất nho nhã giúp mỹ nhân 9x này được mọi người đặt cho danh xưng “tiểu Lưu Diệc Phi”. Thậm chí, còn có một số người cho rằng diện mạo của cô nàng không hề thua bất kỳ mỹ nhân nào trong Cbiz.

Nhan sắc xinh đẹp của Trần Đô Linh - Ảnh: Internet Cụ thể, trong Lễ Vân Ca Hội được tổ chức mới đây, Trần Đô Linh đã xuất hiện với bộ trang phục đỏ lộng lẫy cùng kiểu tóc buộc khá cầu kỳ. Dẫu vậy, cô nàng vẫn được cho là cực kỳ xinh đẹp hết phần thiên hạ. Thậm chí, có nhiều người cũng cho rằng tạo hình này của Trần Đô Linh khá giống với Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ phim Liệt Hỏa Như Ca. Cũng là bộ trang phục đỏ rực, trang điểm đậm và kiểu tóc búi cao, thế nhưng nàng mỹ nữ Tân Cương lại bị chê lép vế hơn tiểu Lưu Diệc Phi.

Địch Lệ Nhiệt Ba bị đánh giá kém sắc hơn khi sử dụng tạo hình tương tự - Ảnh: Internet Theo đó, gương mặt với đường nét hài hòa giúp Trần Đô Linh dễ dàng cân mọi kiểu trang phục. Thế nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại khó trở thành mỹ nhân cổ trang vì gương mặt có phần lai Tây của mình. - Trần Đô Linh nhìn xinh đẹp nhẹ nhàng nhưng mà công nhận trang điểm đậm cũng rất nổi bật. So với Địch Lệ Nhiệt Ba thì nổi bật hơn hẳn, gương mặt Nhiệt Ba lai tây quá nên nhiều khi không hợp cổ trang. Hiện tại, Trần Đô Linh đang góp mặt vào rất nhiều dự án phim cổ trang như Trường Nguyệt Tẫn Minh, Liên Hoa Lâu và sắp tới là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Khán giả đều hi vọng cô nàng sớm có thêm vai chính trong sự nghiệp.

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