Dàn mỹ nhân Cbiz trong tạo hình hồ ly, Địch Lệ Nhiệt Ba so kè với Châu Tấn: Phần thắng thuộc về người không ai ngờ tới

Sao quốc tế 07/07/2022 17:11

Địch Lệ Nhiệt Ba và Châu Tấn ai mới là người có tạo hình hồ ly lẫn diễn xuất ấn tượng hơn?.

Nếu là một mọt phim Hoa ngữ chính hiệu, chắc hẳn bạn không còn xa lạ gì với những nhân vật có tạo hình cửu vĩ hồ (hồ ly), điển hình nhất có lẽ phải kể đến Phượng Cửu (Địch Lệ Nhiệt Ba) trong bộ hệ liệt Tam Sinh Tam Thế hay Tiểu Duy (Châu Tấn) trong Họa Bì. 

Địch Lệ Nhiệt Ba

Dàn mỹ nhân Cbiz trong tạo hình hồ ly, Địch Lệ Nhiệt Ba so kè với Châu Tấn: Phần thắng thuộc về người không ai ngờ tới - Ảnh 1
Nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Địch Lệ Nhiệt Ba dường như khá có duyên với những vai diễn hóa thân thành cửu vĩ hồ. Đầu tiên là nhân vật Bạch Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế, bộ phim giúp tên tuổi của nàng mỹ nhân Tân Cương được đến gần hơn với người hâm mộ, thậm chí trong một số thời điểm người hâm mộ còn đánh giá cô nàng còn xinh đẹp lấn át cả nữ chính Dương Mịch. 

Dàn mỹ nhân Cbiz trong tạo hình hồ ly, Địch Lệ Nhiệt Ba so kè với Châu Tấn: Phần thắng thuộc về người không ai ngờ tới - Ảnh 2

Dàn mỹ nhân Cbiz trong tạo hình hồ ly, Địch Lệ Nhiệt Ba so kè với Châu Tấn: Phần thắng thuộc về người không ai ngờ tới - Ảnh 3
 Tạo hình hồ ly xuất sắc nhưng Nhiệt Ba lại gây thất vọng với khả năng diễn xuất kém - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, diễn xuất của nữ diễn viên lại khiến cô nàng gia tăng thêm lượng antifan của mình khi có màn thể hiện dưới sự kỳ vọng. Tưởng chừng như việc bị chỉ trích sẽ khiến Nhiệt Ba trau dồi bản thân nhiều hơn nhưng sang đến bộ Chẩm Thượng Thư, dù đã được đẩy lên làm nữ chính thì mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi khi cô nàng vẫn thể hiện một lối diễn xuất quá thất vọng. 

Bộ phim thứ ba Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai hồ ly chính là Ngự Giao Ký - dự án cổ trang cấp "hiện tượng" nửa đầu năm 2022. Và thêm lần nữa, diễn xuất của cô tiếp tục bị chê không tỷ lệ thuận với nhan sắc. 

Châu Tấn

Dàn mỹ nhân Cbiz trong tạo hình hồ ly, Địch Lệ Nhiệt Ba so kè với Châu Tấn: Phần thắng thuộc về người không ai ngờ tới - Ảnh 4
Nữ diễn viên Châu Tấn - Ảnh: Internet

Nhắc tới những diễn viên từng kinh qua tạo hình cửu vĩ hồ, tuyệt nhiên không thể bỏ qua Đại hoa đán Châu Tấn với vai Tiểu Duy của Họa Bì. 

Dàn mỹ nhân Cbiz trong tạo hình hồ ly, Địch Lệ Nhiệt Ba so kè với Châu Tấn: Phần thắng thuộc về người không ai ngờ tới - Ảnh 5
Tạo hình hồ ly của Châu Tấn trong phim - Ảnh: Internet

Được biết, trong phim Tiểu Duy là một hồ ly tinh chuyên ăn tim con người để duy trì sự sống, vô tình rơi vào "hố sâu" tình yêu, sau đó hóa trà xanh đầy mưu mô và thủ đoạn hòng dành lấy nam chính. Nhưng cũng chính vì tình yêu ngang trái đó, mà Tiểu Duy đã phải hy sinh tính mạng, tan biến thành tro bụi. 

 

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị netizen chê kém xa mỹ nhân này, netizen ngơ ngác: 'Ai mà có thể lấn át được Địch béo?'

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị netizen chê kém xa mỹ nhân này, netizen ngơ ngác: 'Ai mà có thể lấn át được Địch béo?'

Tạo hình hồng y mới của Trần Đô Linh được nhận xét giống với Địch Lệ Nhiệt Ba trong Liệt Hỏa Như Ca nhưng người thì được khen tới tấp, người bị chê 'dừ'.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Châu Tấn nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba sao châu á sao Hoa Ngữ

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị netizen chê kém xa mỹ nhân này, netizen ngơ ngác: 'Ai mà có thể lấn át được Địch béo?'

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị netizen chê kém xa mỹ nhân này, netizen ngơ ngác: 'Ai mà có thể lấn át được Địch béo?'

Hàng loạt sao Cbiz bị réo tên vì liên quan đến lùm xùm đạo nhái: Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử đều có tên

Hàng loạt sao Cbiz bị réo tên vì liên quan đến lùm xùm đạo nhái: Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử đều có tên

Bất ngờ được đứng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử, Viên Băng Nghiên khiến cho khán giả tỏ ra bức xúc vì lý do này đây

Bất ngờ được đứng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử, Viên Băng Nghiên khiến cho khán giả tỏ ra bức xúc vì lý do này đây

Bắt trước tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại được nhận xét nhan sắc xinh đẹp hoàn hảo: 'Đè bẹp luôn cả đàn em'

Bắt trước tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại được nhận xét nhan sắc xinh đẹp hoàn hảo: 'Đè bẹp luôn cả đàn em'

Xuất hiện thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba được 'chọn mặt gửi vàng' cho dự án Phong Cảnh Bên Này, ,netizen đồng loạt ủng hộ vì lý do này

Xuất hiện thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba được 'chọn mặt gửi vàng' cho dự án Phong Cảnh Bên Này, ,netizen đồng loạt ủng hộ vì lý do này

Tạo hình lộng lẫy của Địch Lệ Nhiệt Ba trong trang phục dân tộc được netizen 'đào lại' trước tin đồn tham gia phim về vùng đất Tân Cương

Tạo hình lộng lẫy của Địch Lệ Nhiệt Ba trong trang phục dân tộc được netizen 'đào lại' trước tin đồn tham gia phim về vùng đất Tân Cương

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 6 giờ 7 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 6 giờ 11 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI