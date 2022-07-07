Dàn mỹ nhân Cbiz trong tạo hình hồ ly, Địch Lệ Nhiệt Ba so kè với Châu Tấn: Phần thắng thuộc về người không ai ngờ tới

Địch Lệ Nhiệt Ba và Châu Tấn ai mới là người có tạo hình hồ ly lẫn diễn xuất ấn tượng hơn?.

Nếu là một mọt phim Hoa ngữ chính hiệu, chắc hẳn bạn không còn xa lạ gì với những nhân vật có tạo hình cửu vĩ hồ (hồ ly), điển hình nhất có lẽ phải kể đến Phượng Cửu (Địch Lệ Nhiệt Ba) trong bộ hệ liệt Tam Sinh Tam Thế hay Tiểu Duy (Châu Tấn) trong Họa Bì. Địch Lệ Nhiệt Ba Nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet Địch Lệ Nhiệt Ba dường như khá có duyên với những vai diễn hóa thân thành cửu vĩ hồ. Đầu tiên là nhân vật Bạch Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế, bộ phim giúp tên tuổi của nàng mỹ nhân Tân Cương được đến gần hơn với người hâm mộ, thậm chí trong một số thời điểm người hâm mộ còn đánh giá cô nàng còn xinh đẹp lấn át cả nữ chính Dương Mịch.

Tạo hình hồ ly xuất sắc nhưng Nhiệt Ba lại gây thất vọng với khả năng diễn xuất kém - Ảnh: Internet Tuy nhiên, diễn xuất của nữ diễn viên lại khiến cô nàng gia tăng thêm lượng antifan của mình khi có màn thể hiện dưới sự kỳ vọng. Tưởng chừng như việc bị chỉ trích sẽ khiến Nhiệt Ba trau dồi bản thân nhiều hơn nhưng sang đến bộ Chẩm Thượng Thư, dù đã được đẩy lên làm nữ chính thì mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi khi cô nàng vẫn thể hiện một lối diễn xuất quá thất vọng.

Bộ phim thứ ba Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai hồ ly chính là Ngự Giao Ký - dự án cổ trang cấp "hiện tượng" nửa đầu năm 2022. Và thêm lần nữa, diễn xuất của cô tiếp tục bị chê không tỷ lệ thuận với nhan sắc. Châu Tấn Nữ diễn viên Châu Tấn - Ảnh: Internet Nhắc tới những diễn viên từng kinh qua tạo hình cửu vĩ hồ, tuyệt nhiên không thể bỏ qua Đại hoa đán Châu Tấn với vai Tiểu Duy của Họa Bì. Tạo hình hồ ly của Châu Tấn trong phim - Ảnh: Internet Được biết, trong phim Tiểu Duy là một hồ ly tinh chuyên ăn tim con người để duy trì sự sống, vô tình rơi vào "hố sâu" tình yêu, sau đó hóa trà xanh đầy mưu mô và thủ đoạn hòng dành lấy nam chính. Nhưng cũng chính vì tình yêu ngang trái đó, mà Tiểu Duy đã phải hy sinh tính mạng, tan biến thành tro bụi.

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị netizen chê kém xa mỹ nhân này, netizen ngơ ngác: 'Ai mà có thể lấn át được Địch béo?' Tạo hình hồng y mới của Trần Đô Linh được nhận xét giống với Địch Lệ Nhiệt Ba trong Liệt Hỏa Như Ca nhưng người thì được khen tới tấp, người bị chê 'dừ'.

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