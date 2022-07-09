Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân sắp 'tái hợp', netizen tỏ ra phấn khích tột độ

Sao quốc tế 09/07/2022 19:30

Thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân sắp sửa tái hợp đang được đông đảo người hâm mộ quan tâm ở thời điểm hiện tại.

Ngự Giao Ký là phim cổ trang đình đám nhất nửa đầu năm 2022. Cặp đôi chính của bộ phim - Nhậm Gia LuânĐịch Lệ Nhiệt Ba được nhận xét là hoàn hảo cả về ngoại hình lẫn diễn xuất.

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo lan truyền bài đăng của một blogger cho biết Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba sắp "tái hợp" trong một chương trình giải trí. Điều này đang không khỏi khiến người hâm mộ Cbiz cảm thấy hào hứng. 

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân sắp 'tái hợp', netizen tỏ ra phấn khích tột độ - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba - Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet

Được biết, chương trình truyền hình trên sẽ ghi hình vào ngày 10/7 tới. Như vậy, nếu Nhiệt Ba đồng ý tham gia, khán giả sẽ có dịp gặp lại Kỷ Vân Hòa - Trường Ý ở một vũ trụ khác trên truyền hình.

Dẫu vậy, tính cho tới thời điểm hiện tại mới chỉ có Nhậm Gia Luân là chắc chắn sẽ tham gia còn phía Mỹ nhân Tân Cương vẫn chưa hề có câu trả lời chính thức. Tuy nhiên, vẫn có rất đông công chúng bày tỏ niềm hạnh phúc khi có cơ hội được nhìn thấy cặp nam - nữ chính mà họ yêu thích có cơ hội "tái hợp" sau Ngự Giao Ký.

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân sắp 'tái hợp', netizen tỏ ra phấn khích tột độ - Ảnh 2
Netizen mong mỏi màn tái hợp của cả 2 - Ảnh: Internet

Nhưng điều này vẫn sẽ chỉ là ước nguyện của fan hâm mộ, còn câu trả lời chính thức chỉ có thể được biết ngay khi người đại diện phía Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng có xác nhận tham gia hay không. 

Ngự Giao Ký là phim truyền hình thuộc thể loại cổ trang thần thoại, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cửu Lộ Phi Hương.

Phim xoay quanh chuyện tình đẹp giữa nữ ngự yêu sư Kỷ Vân Hòa (Nhiệt Ba) và thế tử giao nhân Trường Ý (Gia Luân). Khán giả có thể xem lại phim trên một số nền tảng chiếu.

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