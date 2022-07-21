Phát hiện nguyên nhân khiến phim của Dương Tử và Thành Nghị có nguy cơ bị hoãn, tất cả là vì 'đối thủ nặng ký' này

Khoảng thời gian gần đây, Trầm Vụn Hương Phai đã luôn nằm trong top những bộ phim được khán giả mong đợi lên sóng nhất. Tuy nhiên, đến tận thời điểm hiện tại phim vẫn chưa thể ra mắt khán giải khi gặp khó khăn trong việc được cấp phép phát sóng, thậm chí còn có thông tin cho rằng nguyên nhân khiến dự án chưa thể công chiếu là vì gặp phải một đối thủ nặng ký cũng đang cạnh tranh ra mắt phim.

Dương Tử - Ảnh: Internet

Theo thông tin được đăng tải, phía nền tảng Youku đang cân nhắc một dự án phim lên sóng vào cuối tháng này sau khi Hạnh Phúc Đến Vạn Gia kết thúc. Các ứng cử viên có tên bao gồm Trầm Vụn Hương Phai (Dương Tử - Thành Nghị) và Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (Trần Phi Vũ – Trương Tịnh Nghi). Điểm chung của cả 2 dự án là đều đã hoàn thành những cảnh quay quan trọng nhưng chưa thể ra mắt.