Phát hiện nguyên nhân khiến phim của Dương Tử và Thành Nghị có nguy cơ bị hoãn, tất cả là vì 'đối thủ nặng ký' này

Hé lộ nguyên nhân khiến Trầm vụn Hương Phai của Dương Tử - Thành Nghị chưa thể lên sóng, bị đối thủ nặng ký cạnh tranh suất chiếu.
- Trở thành nữ thần Kim Ưng, fan lo lắng cho Dương Tử: 'Đây có thể là lịch sử đen của nữ diễn viên'
- Xuất hiện thông tin Dương Tử làm nữ thần Kim Ưng, netizen không biết nên vui hay nên buồn vì chi tiết này của nữ diễn viên?
Khoảng thời gian gần đây, Trầm Vụn Hương Phai đã luôn nằm trong top những bộ phim được khán giả mong đợi lên sóng nhất. Tuy nhiên, đến tận thời điểm hiện tại phim vẫn chưa thể ra mắt khán giải khi gặp khó khăn trong việc được cấp phép phát sóng, thậm chí còn có thông tin cho rằng nguyên nhân khiến dự án chưa thể công chiếu là vì gặp phải một đối thủ nặng ký cũng đang cạnh tranh ra mắt phim.
Theo thông tin được đăng tải, phía nền tảng Youku đang cân nhắc một dự án phim lên sóng vào cuối tháng này sau khi Hạnh Phúc Đến Vạn Gia kết thúc. Các ứng cử viên có tên bao gồm Trầm Vụn Hương Phai (Dương Tử - Thành Nghị) và Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (Trần Phi Vũ – Trương Tịnh Nghi). Điểm chung của cả 2 dự án là đều đã hoàn thành những cảnh quay quan trọng nhưng chưa thể ra mắt.
Thông tin này được đưa ra khiến các mọt phim Hoa ngữ vô cùng thất vọng. Bởi lẽ họ cho rằng Trầm Vụn Hương Phai đã quay xong từ lâu và cũng đã qua kiểm duyệt thì nên ưu tiên cho lên sóng trước. Trong khi đó, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa có thời gian lưu kho chưa lâu bằng phim của Dương Tử - Thành Nghị nên vẫn có thể chờ được.
Cũng có ý kiến cho rằng phía nhà sản xuất Trầm Vụn Hương Phai vẫn đang kỳ vọng phim có thể giành được suất chiếu đài, vậy nên mới chưa công bố lịch chiếu.
Trong khi đó, đối thủ nặng ký của Trầm Vụn Hương Phai là Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng được nhiều khán giả mong đợi. Đây là dự án hợp tác đầu tay của 2 ngôi sao trẻ Trương Tịnh Nghi và Trần Phi Vũ. Tuy danh tiếng không bằng Dương Tử - Thành Nghị, song cặp đôi này cũng được nhận xét là có ngoại hình đẹp và chemistry tốt.