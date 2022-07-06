Vận đen vẫn chưa buông tha Dương Tử, mới qua nửa năm đã bị gọi tên 2 lần trốn thuế?

Sao quốc tế 06/07/2022 10:54

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Dương Tử đã 2 lần bị réo tên vì bê bối trốn thuế của các ngôi sao khác.

Trong vài năm trở lại đây, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng của Cbiz đã vướng vào bê bối trốn thuế khiến danh tiếng và sự nghiệp xây dựng bao lâu nay bỗng chốc tan thành mây khoi.Gần đây nhất, giới giải trí Hoa ngữ lại được phen xôn xao khi Đặng Luân và sau đó là Viên Băng Nghiên bị phạt vì trốn thuế. Đáng chú ý, mặc dù không có tên nhưng Dương Tử vẫn bị vạ lây. 

Vận đen vẫn chưa buông tha Dương Tử, mới qua nửa năm đã bị gọi tên 2 lần trốn thuế? - Ảnh 1
Nữ diễn viên Dương Tử - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi Đặng Luân ‘bay màu’ do trốn thuế, Dương Tử đã bị rất nhiều cư dân mạng réo tên. Nguyên nhân cũng bởi 2 ngôi sao này đã từng hợp tác trong bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương và gặt hái thành công lớn. Tuy nhiên, thời điểm đó vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy mỹ nhân họ Dương thực sự có liên quan đến việc trốn thuế như lời đồn thổi. 

Vận đen vẫn chưa buông tha Dương Tử, mới qua nửa năm đã bị gọi tên 2 lần trốn thuế? - Ảnh 2

Vận đen vẫn chưa buông tha Dương Tử, mới qua nửa năm đã bị gọi tên 2 lần trốn thuế? - Ảnh 3
Chỉ vì đóng chung hoặc có liên quan đến những người bị cáo buộc trốn thuế nên Dương Tử cũng bị vạ lây theo - Ảnh: Internet

Chưa kịp bàng hoàng sau khi bị vu khống trốn thuế, thì mới đây nhất tên của Dương Tử bị nhắc đến trong bê bối trốn thuế chính là sự việc của Viên Băng Nghiên. Dù chưa hợp tác với nhau, thế nhưng Dương Tử lại từng đóng chung với “tình cũ” của Viên Băng Nghiên trong Lưu Ly là Thành Nghị. Hiện bộ phim Trầm Vụn Hương Phai lại sắp được lên sóng, vậy nên nàng tiểu Hoa lại càng trở thành tâm điểm bị chú ý.

Chứng kiến Dương Tử liên tục bị vạ lây và nhận phải nhưng tin đồn thất thiệt, netizen tỏ ra cực kỳ bức xúc và cho rằng không nên tung ra những lời đồn thổi như vậy để tránh làm ảnh hưởng đến người tốt. 

- Chuyện này cũng có tốt đẹp gì đâu mà kéo Dương Tử vào vậy? Là do họ không đóng thuế mà.

- Những tin tiêu cực thế này xin đừng kéo Dương Tử vào, cô ấy đang yên ổn đóng phim mà.

- Chuyện nghe cũng hài đấy, mấy hôm nay đi đâu cũng thấy 3 bộ Hương Mật Tựa Khói Sương, Lưu Ly và Trầm Vụn Hương Phai được lên sóng.

Những vấn đề xung quanh bê bối trốn thuế là việc mà không có ngôi sao nào tự nguyện dính vào cả. Hiện cư dân mạng đang đợi xem số phận của Viên Băng Nghiên sắp tới sẽ ra sao.

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Từ khóa:   Dương Tử Đặng Luân Viên Băng Nghiên sao châu á sao Hoa Ngữ

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