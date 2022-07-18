Trở thành nữ thần Kim Ưng, fan lo lắng cho Dương Tử: 'Đây có thể là lịch sử đen của nữ diễn viên'

Sao quốc tế 18/07/2022 09:42

Việc Dương Tử có khả năng cao đoạt giải nữ thần Kim Ưng đang làm cho fan của cô cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.

Dương Tử, Đàm Tùng Vận và Cổ Lực Na Trát hiện đang là 3 ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị nữ thần Kim Ưng năm nay. Tuy nhiên, xét trên mọi phương diện từ sức hút lẫn tiền đồ, Dương Tử rõ ràng đang chiếm ưu thế cực lớn cho cuộc đua năm nay. 

Trở thành nữ thần Kim Ưng, fan lo lắng cho Dương Tử: 'Đây có thể là lịch sử đen của nữ diễn viên' - Ảnh 1
Dương Tử là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu nữ thần Kim Ưng - Ảnh: Internet

Netizen cho rằng Đàm Tùng Vận và Cổ Lực Na Trát đều không phải là nữ thần. Đoàn đội của Dương Tử đang ra sức đẩy mạnh thành tích trong sự nghiệp. Tuy nhiên, người trong ngành cho biết, nữ thần Kim Ưng không phải giải thưởng lớn và người được lựa chọn sẽ phải đứng biểu diễn mở màn cho buổi lễ. 

Theo nguồn tin, tiêu chí chọn nữ thần cũng không quá đặc biệt. Người được phong danh hiệu này chỉ cần đóng phim truyền hình, danh tiếng cao, lượng fan ổn định.

Năm 2020, Tống Thiến được chọn làm người múa mở màn cho Kim Ưng. Cô là ca sĩ thần tượng lấn sân phim ảnh, không có tác phẩm nổi bật, không có giải thưởng lớn nhưng có lượng fan đông.

Trở thành nữ thần Kim Ưng, fan lo lắng cho Dương Tử: 'Đây có thể là lịch sử đen của nữ diễn viên' - Ảnh 2
 
Trở thành nữ thần Kim Ưng, fan lo lắng cho Dương Tử: 'Đây có thể là lịch sử đen của nữ diễn viên' - Ảnh 3
Tống Thiến trong trang phục nữ thần Kim Ưng - Ảnh: Internet

Đáng nói, danh hiệu này đã trở thành điểm đen trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Bởi lẽ sau buổi lễ trao giải, cô nàng trở thành tâm điểm khi bị netizen chỉ trích liên tục. 

Chứng kiến cảnh Tống Thiến, hẳn fan của Dương Tử rõ ràng không yên tâm về việc thần tượng của mình sắp trở thành nữ thần Kim Ưng. Mặc cho điều mà nữ diễn viên nhận được là danh hiệu của một giải thưởng lớn. 

Tuy nhiên, Dương Tử có thể để lộ loạt khuyết điểm khi mặc trang phục của nữ thần. Bởi lẽ, từ trước đến nay, chiếc đầm cho người được chọn chưa bao giờ dễ mặc.

Nếu theo truyền thống, một kiểu đầm sẽ được áp dụng cho 2 nữ thần. Vì vậy, nhiều khả năng trang phục của Dương Tử có thiết kế gần giống với Tống Thiến.

Trở thành nữ thần Kim Ưng, fan lo lắng cho Dương Tử: 'Đây có thể là lịch sử đen của nữ diễn viên' - Ảnh 4
Fan hâm mộ đang cực kỳ lo lắng cho Dương Tử - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Dương Tử có vóc dáng nhỏ nhắn và lại múa không phỉa là điểm mạnh của cô nàng. Vì vậy, nếu không khéo léo, danh hiệu nữ thần có thể trở thành lịch sử đen của Dương Tử. 

Xuất hiện thông tin Dương Tử làm nữ thần Kim Ưng, netizen không biết nên vui hay nên buồn vì chi tiết này của nữ diễn viên?

Xuất hiện thông tin Dương Tử làm nữ thần Kim Ưng, netizen không biết nên vui hay nên buồn vì chi tiết này của nữ diễn viên?

Nhiều người lo ngại về tạo hình của Dương Tử trong bộ trang phục của nữ thần Kim Ưng sẽ khiến cô nàng có một trải nghiệm đáng quên tại sự kiện sắp tới.

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