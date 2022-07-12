Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử tiết lộ số tập gây bất ngờ, netizen chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm: 'Giờ phim 40 tập đã muốn bỏ ngang rồi'

Sao quốc tế 12/07/2022 11:30

Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử đóng chính vừa tuyên bố sẽ có tới 80 tập phim khiến netizen tỏ ra ngán ngẩm.

Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính luôn nằm trong top những bộ phim được khán giả mong đợi lên sóng nhất. Sở hữu cốt truyện hay, dàn diễn viên đẹp đã giúp cho phim nhanh chóng đạt được những thành công nhất định với số lượng người coi khá cao. Tuy nhiên, vừa xuất hiện thông tin nhà sản xuất dự định sẽ làm lên đến 80 tập đang khiến dân tình tỏ ra không mấy mặn mà một chút nào. 

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử tiết lộ số tập gây bất ngờ, netizen chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm: 'Giờ phim 40 tập đã muốn bỏ ngang rồi' - Ảnh 1
Trầm Vụn Hương Phai phần 2 sắp sửa được ra mắt khán giả - Ảnh: Internet

Cụ thể, mới đây phần 2 của Trầm Vụn Hương Phai vừa cho biết sẽ có đến 40 tập. Như vậy, tổng thời lượng 2 phần phim rất có thể sẽ chạm mốc 80 tập. Nên nhớ đây là một con số rất khủng so với mặt bằng chung phim truyền hình Hoa ngữ hiện nay.

Có ý kiến cho rằng, biên kịch Trầm Vụn Hương Phai phải nhồi nhét thêm nhiều tình tiết lắm thì phim mới có thể dài thế này được. Và thường kéo dài phim mang lại những kết quả không mấy tốt đẹp khi khán giả cho rằng sẽ có thêm nhiều tình tiết lưa thưa và thừa thải biến phim thành một mớ hỗn độn vì bị nhồi nhét quá nhiều. 

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử tiết lộ số tập gây bất ngờ, netizen chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm: 'Giờ phim 40 tập đã muốn bỏ ngang rồi' - Ảnh 2

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử tiết lộ số tập gây bất ngờ, netizen chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm: 'Giờ phim 40 tập đã muốn bỏ ngang rồi' - Ảnh 3
Dương Tử và Thành Nghị - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả cũng lo sợ đội thủy quân của nữ chính Dương Tử sẽ được đà lộng hành hơn. Trong các dự án phim trước, cô nàng thường xuyên chạy bài marketing lố, dìm sao nữ khác để nâng bản thân lên và hàng loạt thông tin gánh phim thay nam chính... Vì vậy, với thời lượng 80 tập, cư dân mạng cho rằng đoàn đội của Dương Tử chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tạo nhiệt.

- Truyện 100 chương, phim 80 tập, biên kịch đã phải bơm bao nhiêu nước vào vậy?

- Nói chứ, tận 80 tập phim chiếu đến bao giờ mới xong, nhìn thôi đã không muốn xem rồi.

- Coi hết 80 tập chắc phải kiên nhẫn lắm. Giờ phim 40 tập đã muốn bỏ ngang rồi.

Hiện tại, cư dân mạng đang truyền tay nhau thông tin cho biết Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính sẽ được lên sóng vào ngày 20/7 tới đây. Tuy nhiên, tin tức này vẫn chưa được phía Youku chứng thực.

 

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Từ khóa:   Dương Tử Thành Nghị Trầm Vụn Hương Phai sao châu á sao Hoa Ngữ

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