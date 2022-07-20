Dương Tử bị phát hiện có biểu dấu hiệu tình tứ với bạn diễn, netizen nghi ngờ tình ý thật hay chỉ là tạo nhiệt cho Trường Tương Tư?

Dương Tử bị phát hiện có cử chỉ thân mật với bạn diễn trong Trường Tương Tư.

Trường Tương Tư hiện đang là một trong những dự án cổ trang lớn được kỳ vọng. Điều này đến từ một phần phim được đầu tư kịch bản bài bản và sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng thứ thiệt trong đó đáng chú ý nhất phải là Dương Tử. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh hậu trường của Dương Tử và Đặng Vi trên phim trường Trường Tương Tư. Trong đoạn video, cả 2 liên tục trao nhau ánh mắt tình tứ, ngọt ngào như thể một cặp đôi đang yêu nhau thiệt.

Nữ diễn viên Dương Tử - Ảnh: Internet Ngay sau khi đoạn video hậu trường được tung ra, nhiều khán giả tỏ ra thích thú với màn tương tác đáng yêu của cặp đôi Đặng Vi và Dương Tử. Trước đó, cả hai cũng liên tục bị rò rỉ hình ảnh thân mật trên hậu trường Trường Tương Tư. Tuy nhiên, vẫn có một số bộ phận netizen cho rằng Dương Tử đang cố tình để lộ những hình ảnh đó để thu hút sự chú ý từ người hâm mộ nhằm tăng lưu lượng cho bản thân lẫn Trường Tương Tư.

Lý do khiến khán giả tỏ ra gay gắt với Dương Tử như vậy là bởi vì trong những lần hợp tác trước đây, Dương Tử luôn bị gán ghép với bạn diễn nam. Dương Tử và Đặng Vi có nhiều cử chỉ tình tứ bên cạnh nhau - Ảnh: Internet Trường Tương Tư là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Bộ phim xoay quanh nhân vật Tiểu Yêu, từ nhỏ đã không cha, không mẹ. Nhờ trụ nhan hoa, cô có thể biến thành mọi hình dạng tùy ý, nhưng lại không nhớ nổi hình dạng của chính mình. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện ân oán tình thù giữa Tiểu Yêu – con gái của Xi Vưu, Tây Lăng Hành và Đồ Sơn Cảnh – công tử thế gia Đồ Sơn nhiều đời làm ăn kinh doanh, Tương Liễu – tướng lĩnh nghĩa quân Thần Nông và biểu ca Chuyên Húc – từ nhỏ chia xa, viết nên một khúc trường tương tư rung động lòng người. Hiện bộ phim Trường Tương Tư do Dương Tử, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ, Trương Vãn Ý vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu chính thức.

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