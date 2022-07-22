Dương Tử bị chê bai diễn xuất trong Trầm Vụn Hương Phai: Phải chăng nữ diễn viên đình đám ngày nào đã hết thời?

Diễn xuất của Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai khiến dân tình bất ngờ khi không còn xuất sắc như xưa.

Mới đây, dự án được nhiều người mong chờ nhất là Trầm Vụn Hương Phai đã chính thức lên sóng được 5 tập đầu tiên. Tuy nhiên, thay vì được tung hô bộ phim hợp tác đầu tay của Dương Tử và Thành Nghị lại vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt là mỹ nhân họ Dương khi dân tình nhận thấy cô nàng đang có màn thể hiện tương đối thất vọng. Dương Tử bị netizen chê bai khả năng diễn xuất - Ảnh: Internet Từng được khen ngợi hết lời nhờ Hương Mật Tựa Khói Sương, thế nhưng lần tái xuất với Trầm Vụn Hương Phai này của Dương tử lại gây nhiều tranh. Cụ thể, gương mặt có phần hơi sưng cũng khiến tổng thể Dương Tử trông khá đơ, thậm chí là kém sắc hơn cả nữ phụ Mạnh Tử Nghĩa.

Không chỉ dừng ở khoản nhan sắc, diễn xuất của Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai cũng bị chê bai rất nhiều. Trong nhiều phân cảnh, nàng tiểu Hoa khiến khán giả thất vọng vì diễn đơ, không bộc lộ được cảm xúc của nhân vật. Dương Tử bị cư dân mạng chế ảnh sau chuỗi biểu cảm có phần bị lố trong phim - Ảnh: Internet Bên cạnh những nhận xét chê, Dương Tử cũng được rất nhiều người bênh vực. Cụ thể, việc góp mặt quá nhiều dự án dường như đang khiến cho nữ diễn viên bị quá tải trong việc phải đóng đúng nội tâm của từng nhân vật nên khiến cho mỹ nhân họ Dương tỏ ra bị mờ nhạt trong Trầm Vụn Hương Phai.

- Chưa bàn đến nội dung, chỉ bàn về nam nữ chính thì nữ chính phù, nam chính phèn, nữ chính diễn lố, nam chính diễn bình thường. Nữ chính đài từ khá ổn, nam chính miệng không mở ra được. Nói chung hai anh chị đều tệ. - Đang ăn, đang cười, đang nói chuyện, đang ngạc nhiên, đang nhìn lên rồi cắt ra kêu sao không đẹp , kêu sao kỳ. Ủa? Đặt vô tình huống phim nguyên cái đoạn người ta diễn thì quá bình thường luôn. Hiện Trầm Vụn Hương Phai mới lên sóng được 5 tập đầu tiên trên nền tảng Youku. Bộ phim hợp tác đầu tay của Dương Tử - Thành Nghị đang là chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn về phim ảnh.

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