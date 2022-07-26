Trầm Vụn Hương Phai vừa mới chỉ ra mắt vài ngày nhưng Dương Tử đã nhận về hàng loạt lời chỉ trích từ phía antifan.

Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính hiện đang là một trong những cái tên khuynh đảo nhiều bảng xếp hạng phim truyền hình Hoa ngữ. Dẫu cho có được thành công nhưng bên cạnh đó vẫn có không ít người cho rằng dự án này không thực sự hay như những gì mà người ta mong đợi. Cách đây không lâu, theo như phản hồi của Douban, sau khi Trầm Vụn Hương Phai lên sóng thì đã ngay lập tức xuất hiện nhiều đánh giá bất thường. Trong khoảng thời gian này có tổng cộng 585 lượt đánh giá 5 sao và 525 lượt đánh giá 1 sao.

Trầm Vụn Hương Phai nhận về lượt đánh giá 1 sao tương đối cao - Ảnh: Internet Sau đó Douban đã tiến hành xoá bỏ tổng cộng 704 đánh giá, trong đó có 341 lượt đánh giá 1 sao nhưng không hề nhắc đến lượt đánh giá 5 sao bị xoá. Điều này khiến khán giả phải đặt ra nghi vấn: "Tại sao lượt đánh giá 1 sao thì bị cho là bất thường rồi xóa bỏ còn lượt đánh giá 5 sao lại không được đề cập?". Dương Tử là người bị chỉ trích nặng nề nhất - Ảnh: Internet Động thái này vô hình chung như là một con dao 2 lưỡi khiến cho Trầm Vụn Hương Phai bị chỉ trích một cách nặng nề, việc xóa đi đánh giá của người coi không khác gì Douban đang tỏ ra không tôn trọng ý kiến đánh giá của người xem và làm cho những người khác bị liên lụy trong đó Dương Tử hẳn là người chịu thiệt thòi nhất khi một số bộ phận netizne cho rằng Douban quá thiên vị với cô nàng.

Một số bình luận của khán giả: - Cảm giác cái gì bây giờ cũng đổ cho Dương Tử nhỉ. Phim này không có nam chính hả hay nam chính không có anti mà thấy đổ hết cho cô Tử vậy? - Nhiều 5 sao thì tín hiệu tốt còn lắm 1 sao thì lại bảo bất thường rồi xóa đi bảo anti với tài khoản rác, quả thật là phim của Dương Tử. - Tức là số còn lại đã bị xóa sẽ chia đều cho các sao còn lại đúng không nhỉ? Thế thì số lượng 5 sao bị xóa cũng chỉ bằng một phần của 1 sao bị xóa thôi, chẳng phải thiên vị thì là gì. - Thành Nghị là nam chính mà không bị réo thì chứng tỏ cũng flop lắm rồi nhỉ. Để Dương Tử gánh hết drama luôn, từ vụ Youku tới Douban luôn mới ghê.

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