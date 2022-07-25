Dương Tử đứng trước nguy cơ để tuột mất danh hiệu Nữ thần Kim Ưng, đối thủ hất văng 'nữ hoàng thị phi' không khỏi làm bất ngờ netizen

Cbiz đang rầm rộ thông tin Dương Tử không được chọn để múa mở màn lễ trao giải Kim Ưng, thay vào đó là ngôi sao đang nổi đình đám khác.

Cuộc đua cho vị trí Nữ thần Kim Ưng 2022 đang đến hồi gay cấn khi cư dân mạng đưa ra 3 cái tên có nhiều khả năng nhất là Dương Tử, Đàm Tùng Vận và Cổ Lực Na Trát. Dương Tử đang là ứng cử viên nặng ký nhất khi có nhiều phim hot, danh tiếng cao, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và từng nhiều lần hụt giải thưởng đầy tiếc nuối. Vì vậy, hơn lúc nào hết fan của cô nàng cho rằng nếu như năm nay không thể đoạt giải thì sẽ rất khó cho nữ diễn viên giành giải ở năm tới.

Dương Tử - Ảnh: Internet Tuy nhiên, mới đây một blogger nổi tiếng vừa đăng đàn thông tin Nữ thần Kim Ưng năm nay sẽ không phải là Dương Tử mà là cái tên mà không ai dự đoán được. Đó chính là Lý Thấm, thậm chí có nguồn tin cô đã đi thử trang phục dành cho Nữ thần Kim Ưng. Hiện phía ban tổ chức vẫn chưa lên tiếng về những lời đồn đoán trên mạng càng khiến người hâm mộ thêm tò mò.

Lý Thấm là cái tên quen thuộc trên màn ảnh xứ Trung. Nữ diễn viên nổi tiếng khi tham gia Sở Kiều Truyện, Như Ý Truyện, Tru Tiên, Khánh Dư Niên, Lang Điện Hạ, Quân Trang Tình Yêu.... Nhờ sở hữu nét đẹp dịu dàng pha nét mạnh mẽ, ánh mắt u buồn cùng diễn xuất chắc tay, Lý Thấm là mỹ nhân đắt show, thường xuyên đảm nhận vai nữ chính trong các dự án lớn. Nữ diễn viên được công nhận là tiểu hoa 9x có thực lực hiếm hoi của Cbiz những năm gần đây. Lý Thấm - Ảnh: Internet Thông tin Lý Thấm đoạt giải Nữ thần Kim Ưng đã khiến cho cộng động Cbiz xảy ra nhiều tranh cãi, một số bộ phận netizen đã có nhiều bình luận phản đối Lý Thấm đảm nhận vai trò này vì chưa đủ nổi tiếng. Trong 2 năm qua, nữ diễn viên không có phim nào thực sự hot hay rating cao. Việc Lý Thấm bất ngờ cướp vị trí đáng lý ra thuộc về Dương Tử khiến người hâm mộ khó chịu, thậm chí "ném đá" kịch liệt. Vì thế cho nên từ giờ cho đến lúc buổi lễ được diễn ra, những tranh cãi xoay quanh về việc ai sẽ là Nữ thần Kim Ưng trong năm nay vẫn sẽ nhận về nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ.

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