Tình tiết mới trong Tinh Hán Xán Lạn phần 2 được hé lộ, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi hứa hẹn khiến người xem khóc ròng?

Sao quốc tế 28/07/2022 16:00

Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi hứa hẹn sẽ khiến fan khóc ròng với nhiều tình tiết buồn được hé lộ trong Tinh Hán Xán Lạn phần 2.

Tinh Hán Xán Lạn hiện đang là bộ phim gây sốt màn ảnh nhỏ Hoa ngữ với dàn nhân vật chính trẻ đẹp cùng nhiều tình tiết bi - hài cuốn hút. Suốt hơn 20 tập của phần một, khán giả đã nhiều phen sốt ruột với hành trình "truy thê" đầy sóng gió, trắc trở của Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) với nữ chính Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư). 

Tình tiết mới trong Tinh Hán Xán Lạn phần 2 được hé lộ, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi hứa hẹn khiến người xem khóc ròng? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi có sự kết hợp xuất sắc ngoài mong đợi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khán giả rất có thể sẽ còn chờ rất lâu nữa mới được nhìn thấy đôi chính có thêm phân đoạn yêu nhau. Bằng chứng là mới đây trên Weibo lan truyền thông tin cho biết Tinh Hán Xán Lạn phần 2 mang tên Nguyệt Thăng Thương Hải sẽ có nhiều tình tiết ngược tâm hứa hẹn sẽ khiến người xem phải khóc hết nước mắt. 

Theo nội dung từ nguyên tác truyện cùng tên, sau khi Thiếu Thương và Lăng Bất Nghi hứa hôn không lâu, họ bị chia cắt với tình hình chiến loạn. Trải qua nhiều khó khăn cặp đôi mới có thể trùng phùng trên chiến trường, vậy mà nam chính lại đùng đùng đòi đi báo thù, từ bỏ nữ chính vì không muốn nàng phải chịu liên lụy. 

Tình tiết mới trong Tinh Hán Xán Lạn phần 2 được hé lộ, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi hứa hẹn khiến người xem khóc ròng? - Ảnh 2
Người hâm mộ đang lo lắng về mối tình của cả 2 trong phần tới - Ảnh: Internet

Thậm chí, trong trailer phim cũng từng xuất hiện phân cảnh Thiếu Thương cưỡi ngựa đến đón Lăng Bất Nghi người đầy thương tích, trên ngực còn có mũi tên xuyên qua. Ngoài ra, cảnh ngược tâm khiến fan Tinh Hán Xán Lạn lo lắng chuẩn bị khăn giấy chính là cảnh Lăng Bất Nghi rơi xuống vực sâu, còn Thiếu Thương bệnh nặng nhiều năm liền. 

Chính vì những tình tiết đã được hé lộ, nhiều cư dân mạng đặt ra nghi vấn Tinh Hán Xán Lạn phần 1 kết thúc với những dư vị ngọt ngào và phần 2 sẽ là chỗ dành cho những biến cố, đau buồn mà 2 nhân vật chính sẽ phải đương đầu. 

 

Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi Tinh hán xán lạn sao châu á sao Hoa Ngữ

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