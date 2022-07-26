Rộ tin Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi tái hợp trong phim mới sau Tinh Hán Xán Lạn, netizen tỏ ra phấn khích tột độ

Sao quốc tế 26/07/2022 16:22

Tinh Hán Xán Lạn còn chưa hết, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đã chuẩn bị hẹn nhau trong dự án mới.

Tinh Hán Xán Lạn hiện đang là bộ phim gây sốt trên màn ảnh Hoa ngữ. Với những phản ứng hóa học đáng yêu cùng ngoại hình hợp đôi chính, Triệu Lộ TưNgô Lỗi đã chứng minh cho những ai nghi ngại ban đầu thời điểm phim chưa ra mắt phải có một ánh nhìn khác về họ lúc này. Thậm chí, một số bộ phận netizen còn cho rằng cả 2 dường như sinh ra để đóng chung với nhau, bằng chứng là 2 ngôi sao trên đã từng kết hợp rất nhiều anh tài, bạn diễn nổi tiếng khác nhưng mãi đến khi đóng chung với nhau 2 người mới tạo nên được tiếng vang lớn. 

Rộ tin Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi tái hợp trong phim mới sau Tinh Hán Xán Lạn, netizen tỏ ra phấn khích tột độ - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền tin đồn Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi hiện đang được cân nhắc vào vai chính trong một bộ phim truyền hình ngôn tình . Cụ thể, dự án mang tên Khởi Đầu Của Chúng Ta, thuộc thể loại thanh xuân vườn trường và lãng mạn hiện đại. Các thông tin khác liên quan đến đạo diễn cũng như lịch bấm máy chưa được công bố. 

Rộ tin Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi tái hợp trong phim mới sau Tinh Hán Xán Lạn, netizen tỏ ra phấn khích tột độ - Ảnh 2
Tinh Hán Xán Lạn đang đạt được kết quả thành công ngoài mong đợi - Ảnh: Internet

Mặc dù chưa lên tiếng xác nhận nhưng thông tin trên cũng là đủ để người hâm mộ tỏ ra phấn khích tột độ, có thể thấy Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đang rất được lòng khán giả ở thời điểm hiện tại và nếu nhận lợi và thể hiện tốt trong dự án mới, cả 2 hứa hẹn sẽ càng thành công hơn nữa trong tương lai. 

Một số bình luận của khán giả về tin đồn:

 

- Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi hợp với phong cách hiện đại lắm đó. Mong chờ bộ phim tái hợp của cả hai. 

- Xem chừng hơi khó để một cặp đôi đóng cùng nhau 3 lần nhưng nếu Tinh Hán Xán Lạn thành công thì khả năng sẽ càng cao. 

Hiện phòng làm việc của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi chưa lên tiếng về tin đồn này, song khán giả vẫn đang rất mong chờ cặp đôi có một bộ phim nữa hợp tác cùng nhau. 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi Tinh hán xán lạn sao châu á sao Hoa Ngữ

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