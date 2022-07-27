Xôn xao tin Tinh Hán Xán Lạn phần 2 của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư chưa thể lên sóng vì nguyên nhân này

Sao quốc tế 27/07/2022 20:30

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin cho biết phần 2 của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn sẽ không phát sóng nối tiếp sau khi phần một kết thúc mà bị ngắt ra.

Mới đây, mạng xã hội Weibo đang lan truyền thông tin cho biết phần 2 của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn sẽ không phát sóng nối tiếp sau khi phần một kết thúc mà bị ngắt ra. Cụ thể, dự án phim hợp tác diễn chính của Ngô LỗiTriệu Lộ Tư sẽ được chiếu cách tuần. Có nghĩa cứ cách một tuần thì phim mới cho ra tập mới chứ không phải đều đặn tuần nào cũng chiếu như hiện tại.

Thông tin trên khiến đông đảo người hâm mộ của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn không khỏi hoang mang. Có người cho rằng đấy chỉ là tin đồn nhảm, bởi lẽ trước đó các bộ phim như Ngự Giao Ký, Châu Sinh Như Cố… đều chiếu liên tiếp 2 phần. 

Xôn xao tin Tinh Hán Xán Lạn phần 2 của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư chưa thể lên sóng vì nguyên nhân này - Ảnh 1

Nhiều mọt phim tỏ ra lo lắng nếu đúng lịch chiếu cách tuần như vậy mạch phim sẽ bị gián đoạn và ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích. Với một bộ phim đang gây tiếng vang lớn ở thời điểm hiện tại như Tinh Hán Xán Lạn không lý nào Tencent lại chọn phương án mạo hiểm như vậy.  

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc 2 phần của Tinh Hán Xán Lạn không được lên sóng sát nhau cũng là điều dễ hiểu. Trước đó, bộ phim này từng vướng vào bê bối đạo nhái trang phục của Nhật Bản. Phía đoàn làm phim đã buộc phải dùng photoshop để xóa bỏ những chi tiết gây tranh cãi. Nếu ở thời điểm này, phía đoàn làm phim Tinh Hán Xán Lạn vẫn chưa chỉnh sửa xong thì nguy cơ phần 2 chưa thể lên sóng là rất lớn.

Xôn xao tin Tinh Hán Xán Lạn phần 2 của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư chưa thể lên sóng vì nguyên nhân này - Ảnh 2

Tinh Hán Xán Lạn là bộ phim cổ trang được quay dựng dựa trên tiểu thuyết Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá Thay của tác giả Quan Tâm Tắc Loạn. Lấy bối cảnh cổ đại giả tưởng dựa trên văn hóa triều Hán, bộ phim kể về câu chuyện xoay quanh cuộc sống và chuyện tình giữa Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) và Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi).

Trình Thiếu Thương là nữ nhi Trình gia, cha không thương, nương không yêu, một mình sống ở nhà nội, dùng bề ngoài ngô nghê che dấu tài năng vốn có để bình yên sống qua ngày. Lăng Thiếu Thương – nghĩa tử hoàng đế, là tướng quân tài giỏi nơi chiến trường, đồng thời cũng ẩn giấu một thân phận khác, mang trong mình nợ máu gia tộc. Hai người, hai thân phận lại vì nhiều nguyên nhân mà kết lương duyên.

Hiện tại, thông tin về lịch chiếu phần 2 của Tinh Hán Xán Lạn vẫn chưa được phía Tencent xác nhận. 

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