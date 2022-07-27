Dương Mịch từng khẳng định 'chắc nịch': 'Nếu anh ấy bằng lòng lấy tôi, sẽ không đến lượt Lưu Khải Uy'

Tháng 10/2012, Dương Mịch và Lưu Khải Uy xác nhận chuyện đang hẹn hò. Một năm sau, họ gây bất ngờ khi tuyên bố đã đăng ký kết hôn và sắp tổ chức lễ cưới. Tháng 1/2014, hôn lễ được tổ chức long trọng tại đảo Bali (Indonesia). Dương Mịch sinh con gái đầu lòng Lưu Nhu Mễ (Tiểu Gạo Nếp) vào tháng 6/2014. Đến tháng 12/2018, Dương Mịch - Lưu Khải Uy ra thông báo hoàn thành xong thủ tục ly hôn.

Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng là cặp sao được yêu thích, có danh tiếng tại Trung Quốc. Họ gặp nhau lần đầu khi tham gia phim "Đại Đường nữ tướng Phàn Lê Huê". Nhưng lúc này, hai người chỉ là đồng nghiệp. Tình yêu chỉ thực sự nảy nở khi Dương Mịch cùng Lưu Khải Uy tái hợp lần thứ hai trên màn ảnh với phim "Như Ý" vào năm 2011.

Năm 2009, trên các trang mạng truyền thông đưa tin Dương Mịch và Du Hạo Minh đã hẹn hò với nhau trong khoảng thời gian dài. Thậm chí, Dương Mịch còn bị bắt gặp hình ảnh mặc áo fan của bạn trai. Mặc dù thời điểm đó Dương Mịch cũng không muốn công khai mối quan hệ này, nhưng cô tôn trọng quyết định của người yêu. Mối quan hệ của họ vô cùng nghiêm túc, thậm chí cả hai đã tính đến chuyện kết hôn.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, trước khi quyết định kết hôn với Lưu Khải Uy, Dương Mịch từng có khoảng thời gian đẹp đẽ bên ca sĩ kiêm diễn viên Du Hạo Minh .

Du Hạo Minh được khán giả biết đến qua các tác phẩm Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, Năm ấy hoa nở, Tôi có hẹn với mùa xuân... Du Hạo Minh và Dương Mịch hẹn hò từ năm 2009 thậm chí cả hai từng nghĩ tới chuyện kết hôn. Nhưng năm 2010, nam ca sĩ họ Du bất ngờ bị tai nạn bỏng cùng với thành viên của nhóm nhạc S.H.E - Selina. Cả hai gặp sự cố cháy nổ trên phim trường Tôi có hẹn với mùa xuân.

Biết tin, Dương Mịch đã chạy đến bệnh viện khóc lóc vô cùng thảm thương, thậm chí cô còn đăng tải dòng trạng thái cầu an cho Du Hạo Minh. Song, cuối cùng chuyện tình đẹp của cả hai đã kết thúc vội vã khi nam diễn viên cho rằng mình sẽ trở thành người tàn phế và ảnh hưởng đến sự nghiệp của Dương Mịch. Anh chủ động đã đề nghị chia tay với nữ diễn viên họ Dương.

Thời điểm đó, truyền thông còn đưa tin rằng, cặp đôi đã có khoảng 5 năm sống chung. Từng có lần trả lời phỏng vấn, Du Hạo Minh tiết lộ anh bị người yêu cũ ngay lập tức chia tay sau vụ tai nạn. Có thông tin cho rằng đó chính là Dương Mịch. Nhưng sau đó, nam ca sĩ đã lên tiếng giúp đỡ vợ cũ Lưu Khải Uy và khẳng định: "Không phải cô ấy". Tuy nhiên, không nhiều người tin vào điều này.

Bên cạnh đó, Dương Mịch dường như cũng tiếc nuối về cả quá khứ lẫn hiện tại khi chia sẻ rằng: "Nếu anh ấy bằng lòng lấy tôi, sẽ không đến lượt Lưu Khải Uy".

Sau khi chia tay với Du Hạo Minh, Dương Mịch bắt đầu đến với Lưu Khải Uy. Sau hai cuộc tình dở dang với toàn tài tử nổi tiếng, cư dân mạng bảy tỏ tiếc nuối cho Dương Mịch khi hiện vẫn cô đơn lẻ bóng.