Dương Mịch và Cung Tuấn lần đầu chung khung hình trong 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương', dân tình bất ngờ 'than vãn' vì lý do này

Sao quốc tế 13/07/2022 18:20

Mới đây, những hình ảnh đầu tiên của cặp đôi Dương Mịch và Cung Tuấn trong 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương' được lan truyền trên khắp trang mạng xã hội.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là một trong những dự án được chú ý ngay từ khi mới công bố thông tin ban đầu. Để tạo nhiệt cho bộ phim trước ngày lên sóng, đoàn làm phim cũng liên tục tung ra những hình ảnh hậu trường.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh ghi lại tạo hình đầu tiên của cặp đôi Dương Mịch Cung Tuấn trên phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Đây cũng là lần đầu tiên cặp đôi chị em này xuất hiện cùng nhau sau công bố của đoàn làm phim. 

Dương Mịch và Cung Tuấn lần đầu chung khung hình trong 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương', dân tình bất ngờ 'than vãn' vì lý do này - Ảnh 1

Trong hình ảnh này, Dương Mịch đang cầm lấy cánh tay của Cung Tuấn đầy tình cảm. Bên cạnh đó, sự chênh lệch về chiều cao của cặp đôi cũng khiến nhiều khán giả thích thú vì đem lại cảm giác cặp đôi. Ngay sau khi bức ảnh trên được tung ra, nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh tạo hình của Dương Mịch và Cung Tuấn bất ngờ xuất hiện. Bên cạnh những lời khen ngợi về sự đẹp đôi thì tạo hình của cặp đôi Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương cũng nhận về không ít những lời chê bai.

Nhiều khán giả cho rằng tạo hình này của Dương Mịch và Cung Tuấn quá khác lạ, cảm giác có phần già dặn hơn những tạo hình mà cả hai từng thể hiện trước đó, đặc biệt là Dương Mịch. Cô nàng khi đứng cạnh đàn em lộ rõ khuyết điểm với làn da trắng bệch, gương mặt hốc hác. Cung Tuấn thì ít bị dìm hơn nhưng vẫn để lộ vẻ nhợt nhạt. 

Dương Mịch và Cung Tuấn lần đầu chung khung hình trong 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương', dân tình bất ngờ 'than vãn' vì lý do này - Ảnh 2

Trước đó, Dương Mịch bị thương trong quá trình quay show giải trí, nhiều khán giả lo lắng cho kế hoạch đóng phim Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt Hồng Thiên của cô. Tuy nhiên, nhà sản xuất của phim đã lên tiếng trấn an người hâm mộ, khẳng định Dương Mịch sẽ không rút khỏi Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt Hồng Thiên. Hiện tại, Dương Mịch nghỉ ngơi, chữa thương, đoàn phim sẽ sắp xếp để các diễn viên phụ, các cảnh không có nữ chính quay trước.

Trong “Hồ yêu tiểu hồng nương”, Dương Mịch đảm nhận vai Đồ Sơn Hồng Hồng - nữ vương của tộc hồ yêu. Trong phim, nhân vật của cô có duyên cứu mạng đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn) rồi đưa anh về núi Đồ Sơn tu luyện. Hai người sau đó rơi vào "lưới tình" và cùng nhau sát cánh chống lại kẻ ác.

Rộ tin Dương Mịch quyết định rút khỏi 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương' sau khi bị thương ở mắt

Rộ tin Dương Mịch quyết định rút khỏi 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương' sau khi bị thương ở mắt

Dương Mịch bị thương trong quá trình quay show giải trí, nhiều khán giả lo lắng cho kế hoạch đóng phim Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt Hồng Thiên của cô.

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