Lộ tạo hình của Dương Mịch trong 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương', liệu sẽ là bộ phim 'giải hạn' cho nữ diễn viên trong năm nay

Sao quốc tế 07/07/2022 08:05

Mới đây, những hình ảnh đầu tiên của Dương Mịch trên phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương vừa được lan truyền khắp các trang mạng xã hội.

Sau bao ngày mong đợi, mới đây dự án phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã tung ra danh sách dàn diễn viên chính thức. Dương Mịch Cung Tuấn sẽ là nam nữ chính trong phim. Đây cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của Dương Mịch sau một khoảng thời gian dài thiếu vắng trên đường đua Hoa ngữ. 

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền một hình ảnh được cho là tạo hình của Dương Mịch trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương được chụp khi nữ diễn viên đang di chuyển đến trường quay. Theo cách trang điểm và trang phục, nhiều khán giả dự đoán đây là tạo hình của nhân vật trong phần phim Nguyệt Hồng. 

Lộ tạo hình của Dương Mịch trong 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương', liệu sẽ là bộ phim 'giải hạn' cho nữ diễn viên trong năm nay - Ảnh 1

Đáng chú ý, Dương Mịch ngay lập tức gây sốt với góc nghiêng xinh đẹp cùng khí chất sắc sảo. Khán giả cho rằng nữ diễn viên thật sự sở hữu nhan sắc không góc chết. Ở độ tuổi 35, Dương Mịch vẫn giữ được làn da trắng sáng, mịn màng, đôi mắt ánh lên khí chất sắc sảo và đường sống mũi cao chót vót. Nhiều khán giả còn hết lời khen ngợi vì độ trẻ trung bất chấp thời gian của vợ cũ Lưu Khải Uy.

Lộ tạo hình của Dương Mịch trong 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương', liệu sẽ là bộ phim 'giải hạn' cho nữ diễn viên trong năm nay - Ảnh 2

Trong phần Nguyệt Hồng, Dương Mịch đóng vai Đồ Sơn Hồng Hồng - nữ vương của tộc hồ yêu. Cung Tuấn diễn Đông Phương Nguyệt Sơ - đạo sĩ có thể sử dụng yêu thuật của hồ ly. Nhân duyên của họ bắt đầu khi Đồ Sơn Hồng Hồng cứu mạng Đông Phương Nguyệt Sơ và đưa về núi Đồ Sơn tu luyện. Đông Phương Nguyệt Sơ phải lòng nữ vương tộc hồ ly ngay lần đầu gặp gỡ. Sau khi đắc đạo, Đông Phương Nguyệt Sơ quyết định xuống núi, tìm gặp Đồ Sơn Hồng Hồng. Họ sau đó cùng sát cánh chống lại kẻ ác.

Hiện tại, bộ phim này vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu chính thức. 

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Từ khóa:   Dương Mịch sao Hoa ngữ sao Châu Á phim Trung Quốc Cung Tuấn Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương

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