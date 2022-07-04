Chưa buông tha Dương Mịch, Lưu Khải Uy tiếp tục có phát ngôn coi thường vợ cũ

Sao quốc tế 04/07/2022 20:30

Dù đã ly hôn nhiều năm nhưng mối quan hệ "bất hoà" giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn luôn là tâm điểm chú ý của dư luận.

Gần đây, trong một chương trình truyền hình thực tế, Lưu Khải Uy đã bị đào lại phát ngôn đầy khó nghe khi nhận xét về vợ cũ Dương MịchCụ thể, người dẫn chương trình đã hỏi Lưu Khải Uy rằng từ nào thích hợp nhất để mô tả địa vị của Dương Mịch lúc ở nhà, như một bà hoàng, công chúa, quản gia hay bảo mẫu. Nam diễn viên ngay sau đó không mất công suy nghĩ quá lâu mà trả lời ngay là bảo mẫu của Tiểu Gạo Nếp.

Câu nói này lập tức bị dân tình không ngừng chỉ trích bởi vì nhiều người cảm thấy Lưu Khải Uy không có sự tôn trọng dành cho người vợ của mình.

Ngoài ra, vào sinh nhật lần thứ 7 của Tiểu Gạo Nếp, rất nhiều bức ảnh trong bữa tiệc sinh nhật được lan truyền trên Weibo nhưng tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của Dương Mịch, cư dân mạng đã mắng chửi nàng tiểu hoa yêu tiền hơn con gái, thậm chí không đáng mặt làm mẹ.

Chưa buông tha Dương Mịch, Lưu Khải Uy tiếp tục có phát ngôn coi thường vợ cũ - Ảnh 1

Tuy nhiên, sau đó, một số phương tiện truyền thông phát hiện ra những bức ảnh Lưu Khải Uy tổ chức sinh nhật cho con gái là giả và họ nghi ngờ anh đang cố tình muốn làm mất uy tín của Dương Mịch.

Trong khi đó, Dương Mịch cũng không vừa khi nhiều lần ẩn ý đáp trả chồng cũ. Gần đây, trên show truyền hình Mao Tuyết Uông, nữ diễn viên đã có chia sẻ về chuyện tình yêu và nhận được lời khen bởi tính cách vừa thẳng thắn vừa hài hước. Đặc biệt, trong đó Dương Mịch nói một câu: “Có rất nhiều người cảm thấy bản thân là nghệ thuật gia, nhưng người khác có lẽ chẳng coi anh ta ra cái gì đâu”.

Chưa buông tha Dương Mịch, Lưu Khải Uy tiếp tục có phát ngôn coi thường vợ cũ - Ảnh 2

Lưu Khải Uy và Dương Mịch công khai chuyện tình cảm vào năm 2012 và tổ chức hôn lễ 2 năm sau đó. Cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng nhờ sự xứng đôi cả về tài năng lẫn nhan sắc. Tuy nhiên, đến năm 2018, cặp đôi tuyên bố ly hôn. Truyền thông Hong Kong cho hay người đẹp Tam Sinh Tam Thế không được lòng nhà chồng, bằng chứng là việc cha ruột Lưu Khải Uy là Lưu Đan thường xuyên bóng gió việc con dâu cũ ít khi về thăm nhà, không quan tâm con gái.

Sau ly hôn, sự nghiệp của Dương Mịch và Lưu Khải Uy lộ rõ sự tương phản rõ rệt, nếu nữ diễn viên Hộc Châu Phu Nhân thăng hoa hơn hẳn về nhiệt lượng, địa vị thì chồng cũ ngày một mờ nhạt, kém tiếng.

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Mối quan hệ giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy cùng gia đình chồng cũ dường như vẫn không hề êm đẹp dù sau 4 năm ly hôn.

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