Loạt ảnh 'đẹp mê ly' của Dương Mịch cách đây 10 năm trước bất ngờ được 'đào lại'

Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung đã thi nhau truyền tay tấm ảnh lúc Dương Mịch đang phỏng vấn cho giới truyền thông vào năm 2010.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã thi nhau truyền tay tấm ảnh lúc Dương Mịch đang phỏng vấn cho giới truyền thông vào năm 2010, và nhanh chóng "gây bão" trên Weibo. Vào thời điểm này, nữ diễn viên mới bước vào tuổi 24. Nữ diễn viên vướng nghi vấn "dao kéo", trùng tu nhan sắc suốt nhiều năm nay. Tuy nhiên, có một điều không thay đổi chính là đôi mắt trong veo, rất có thần của cô. Và đến hiện tại, sau gần 20 năm lăn lộn trong giới làng giải trí Hoa ngữ, cô đã trở thành mỹ nhân hạng A, một biểu tượng nhan sắc của Cbiz.

Tuy nhiên, diễn xuất của Dương Mịch lại không được đón nhận như vẻ bề ngoài của cô chút nào. Từ sau thành công của Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa, nữ diễn viên vẫn chưa có thêm tác phẩm nào mang lại tiếng vang trong sự nghiệp diễn xuất. Nhiều người cho rằng, vấn đề lớn nhất của cô chính là khâu chọn kịch bản.

Gần đây, các dự án của Dương Mịch luôn gây khiến người xem thất vọng, trong đó gồm có: Người Đàm Phán, Phù Dao, Trúc Mộng Tình Duyên, Hộc Châu Phu Nhân,... Có thể thấy, năng lực diễn xuất của Dương Mịch luôn thất thường theo năm tháng, cũng như quá phụ thuộc vào bạn diễn. Hiện tại, Dương Mịch đang là gương mặt quảng cáo đình đám cho loạt nhãn hàng tại Trung Quốc nhờ lượng fan đông đảo và nhan sắc khuynh thành. Dù đã ngoài 30, cô vẫn làm công chúng trầm trồ vì vóc dáng như thiếu nữ, thần thái sang chảnh và thái độ làm việc chăm chỉ. Ngoài ra, nữ diễn viên còn được yêu mến bởi gu thời trang đa dạng, thời thượng mỗi khi xuất hiện tại những sự kiện thương mại, sân bay, lẫn các tạp chí.

Angela Baby gây tranh cãi vì đứng chung hàng với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch trong BXH địa vị nữ diễn viên cho Cnet bình chọn BXH địa vị nữ diễn viên do Cnet bình chọn đã thu hút sự chú ý của đông đảo netizen và trở thành một chủ đề bàn tán xôn xao trên khắp các trang mạng xã hội. Những cái tên góp mặt trong danh sách không khỏi khiến dân tình phải bất ngờ và dấy lên nhiều sự tranh luận.

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