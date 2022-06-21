Những vai phụ khiến khán giả kinh ngạc ngay khi xuất hiện, Dương Mịch và Vương Diễm lọt vào danh sách, trong khi đó vai diễn của Trương Mông lại trở nên kinh điển

Sao quốc tế 21/06/2022 07:54

Trong những bộ phim truyền hình Trung Quốc đã từng xuất hiện rất nhiều vai diễn phụ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, thậm chí sự chú ý còn vượt qua cả vai chính. Dương Mịch và Vương Diễm may mắn lọt vào danh sách, trong khi đó vai diễn của Trương Mông lại trở nên kinh điển.

Đầu tiên là nàng Tiểu Tiên Nữ - Bách Tuyết trong tác phẩm "Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết". Bộ phim này có thể nói là một bộ phim quy tụ dàn nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Bộ phim có sự góp mặt của Phạm Băng Băng, Viên Tuyền và Dương Tuyết, cả ba đều là tuyệt sắc giai nhân của làng Hoa ngữ. Thế nhưng chính nàng Tiểu Tiên Nữ Bách Tuyết mới là người khiến khán giả kinh ngạc nhất. Cô sở hữu vẻ ngoài trong sáng đang yêu. Đặc biệt, với thành công của vai diễn Tiểu Tiên Nữ trong Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, Bách Tuyết trở thành ngôi sao đầy triển vọng của làng giải trí Hoa ngữ và được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Những vai phụ khiến khán giả kinh ngạc ngay khi xuất hiện, Dương Mịch và Vương Diễm lọt vào danh sách, trong khi đó vai diễn của Trương Mông lại trở nên kinh điển - Ảnh 1
Bách Tuyết sở hữu khuôn mặt ngây thơ, trong sáng

Vị trí thứ hai thuộc về vai diễn Tịch Dao do Dương Mịch đảm nhận trong bộ phim "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3". Phải nói rằng kỹ năng diễn xuất của Dương Mịch khi đó rất tốt. Mặc dù bộ phim sở hữu dàn diễn viên đình đám của làng Hoa ngữ lúc bấy giờ nhưng khi nàng Tịch Dao do Dương Mịch đảm nhận xuất hiện trong bộ quần áo trắng, mọi người liền bị ấn tưởng bởi sự xinh đẹp cùng với tài năng diễn xuất đỉnh cao của cô nàng. Mặc dù đảm nhận cả 2 hai diễn trong cùng 1 bộ phim thế nhưng không ai nghĩ rằng Tịch Dao và Tuyết Kiến là do cùng một người đảm nhận, vì nhờ vào tài diễn xuất của Dương Mịch mà khí chất toát ra từ 2 nhân vật là khác nhau hoàn toàn.

Những vai phụ khiến khán giả kinh ngạc ngay khi xuất hiện, Dương Mịch và Vương Diễm lọt vào danh sách, trong khi đó vai diễn của Trương Mông lại trở nên kinh điển - Ảnh 2

Vị trí thứ ba là Bình Bình do Vương Diễm thủ vai trong tác phẩm kinh điển "Tân Dòng Sông Ly Biệt". Trong phim, cô rất ít đất diễn, thậm chí, cô chỉ còn sống trong kí ức của nhân vật Lục Chấn Hoa. Tuy vậy, Vương Diễm vẫn được ghi nhớ bởi vẻ ngoài mong manh và xinh đẹp. Trước đó, cô đã nổi tiếng với vai Tịnh Nhi trong "Hoàn Châu Cách Cách". Nàng “Tịnh cách cách” tham gia "Tân Dòng Sông Ly Biệt" hoàn toàn là vì muốn báo ơn Quỳnh Dao.

Những vai phụ khiến khán giả kinh ngạc ngay khi xuất hiện, Dương Mịch và Vương Diễm lọt vào danh sách, trong khi đó vai diễn của Trương Mông lại trở nên kinh điển - Ảnh 3

Vị trí thứ tư là vai Hằng Nga do Trần Hồng đảm nhận trong tác phẩm "Ngày xuân rực rỡ của Trư Bát Giới", Trần Hồng đã 32 tuổi. Khi đó, nàng Hằng Nga của Trần Hồng không có sự trẻ trung như những nữ diễn viên khác nhưng nữ diễn viên lại tạo nên sự thanh thoát thần tiên, lạnh lùng cao quý của riêng mình.

Những vai phụ khiến khán giả kinh ngạc ngay khi xuất hiện, Dương Mịch và Vương Diễm lọt vào danh sách, trong khi đó vai diễn của Trương Mông lại trở nên kinh điển - Ảnh 4
Vai diễn Hằng Nga của Trần Hồng được khán giả đánh giá cao
Những vai phụ khiến khán giả kinh ngạc ngay khi xuất hiện, Dương Mịch và Vương Diễm lọt vào danh sách, trong khi đó vai diễn của Trương Mông lại trở nên kinh điển - Ảnh 5
Trần Hồng cũng được khán giả ưu ái gọi là "Hằng Nga sinh động nhất"

Người cuối cùng là Vệ Tử Phu do Trương Mông thủ vai trong bộ phim "Mỹ nhân tâm kế". Mặc dù chỉ đóng vai trò là khách mời, xuất hiện chỉ mỗi một tập phim, nhưng Trương Mông đã kịp để lại ấn tượng với khán giả truyền hình với khí chất, thần thái tuyệt vời mà cô thể hiện. Đặc biệt là cảnh quay lần cuối nhìn lại cũng đã trở thành một trong những cảnh quay siêu kinh điển. Vì vậy, dù sau này, khi phiên bản Vệ Tử Phu của Vương Lạc Đan xuất hiện, mọi người vẫn đều cảm thấy phiên bản của Trương Mông vẫn là đẹp nhất. Nhưng đáng tiếc thay ngoại hình của Trương Mông sau khi phẫu thuật thẩm mỹ lại không còn được như trước nữa.

Những vai phụ khiến khán giả kinh ngạc ngay khi xuất hiện, Dương Mịch và Vương Diễm lọt vào danh sách, trong khi đó vai diễn của Trương Mông lại trở nên kinh điển - Ảnh 6
Nàng "Vệ Tử Phu đẹp nhất trên màn ảnh"

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