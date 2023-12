Những vai phụ khiến khán giả kinh ngạc ngay khi xuất hiện, Dương Mịch và Vương Diễm lọt vào danh sách, trong khi đó vai diễn của Trương Mông lại trở nên kinh điển

Đầu tiên là nàng Tiểu Tiên Nữ - Bách Tuyết trong tác phẩm "Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết". Bộ phim này có thể nói là một bộ phim quy tụ dàn nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Bộ phim có sự góp mặt của Phạm Băng Băng, Viên Tuyền và Dương Tuyết, cả ba đều là tuyệt sắc giai nhân của làng Hoa ngữ. Thế nhưng chính nàng Tiểu Tiên Nữ Bách Tuyết mới là người khiến khán giả kinh ngạc nhất. Cô sở hữu vẻ ngoài trong sáng đang yêu. Đặc biệt, với thành công của vai diễn Tiểu Tiên Nữ trong Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, Bách Tuyết trở thành ngôi sao đầy triển vọng của làng giải trí Hoa ngữ và được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Bách Tuyết sở hữu khuôn mặt ngây thơ, trong sáng

Vị trí thứ hai thuộc về vai diễn Tịch Dao do Dương Mịch đảm nhận trong bộ phim "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3". Phải nói rằng kỹ năng diễn xuất của Dương Mịch khi đó rất tốt. Mặc dù bộ phim sở hữu dàn diễn viên đình đám của làng Hoa ngữ lúc bấy giờ nhưng khi nàng Tịch Dao do Dương Mịch đảm nhận xuất hiện trong bộ quần áo trắng, mọi người liền bị ấn tưởng bởi sự xinh đẹp cùng với tài năng diễn xuất đỉnh cao của cô nàng. Mặc dù đảm nhận cả 2 hai diễn trong cùng 1 bộ phim thế nhưng không ai nghĩ rằng Tịch Dao và Tuyết Kiến là do cùng một người đảm nhận, vì nhờ vào tài diễn xuất của Dương Mịch mà khí chất toát ra từ 2 nhân vật là khác nhau hoàn toàn.