Bốn sao nam đẹp trai nhất Trung Quốc, Hồ Ca xếp cuối bảng, Chung Hán Lương đứng thứ hai, vị trí đầu tiên không ai ngờ tới!

Top 4 sao nam đẹp trai nhất làng giải trí Hoa ngữ, Hồ Ca thuộc hàng cực phẩm nhưng lại xếp cuối bảng, Chung Hán Lương chỉ giữ vị trí thứ hai. Vị trí đầu tiên không ai ngờ tới?
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Top 4: Hồ Ca
Hồ Ca sinh ra ở Thượng Hải, anh được xem là một diễn viên xuất sắc của làng giải trí Hoa ngữ. Nam diễn viên tài hoa này có một sự nghiệp diễn xuất đầy ấn tượng. Anh sở hữu một vẻ ngoài điển trai, hát hay, diễn giỏi, tính cách lạc quan, hòa nhã, tất cả những điều này đủ khiến anh trở thành “hoàng tử” trong lòng nhiều cô gái. Vai diễn xuất sắc nhất trong thời gian gần đây của anh là Mai Trường Tô trong phim truyền hình Lang Gia Bảng (2015) - giúp anh trở thành Thị Đế của Giải Kim Ưng và Giải Bạch Ngọc Lan, giải thưởng truyền hình nổi tiếng và cao quý nhất Đông Á.
Top 3: Hoắc Kiến Hoa
Hoắc Kiến Hoa sinh năm 1979, anh là một nam diễn viên, ca sĩ và nhà sản xuất người Đài Loan. Tuy đã ngoài 40 nhưng hiện tại trông anh vẫn rất trẻ trung và lịch lãm. Sở hữu ngoại hình điển trai, Hoắc Kiến Hoa được đánh giá là diễn viên tiềm năng trong dòng phim thần tượng xứ Đài.
Top 2: Chúng Hán Lương
Chung Hán Lương là một trong những mỹ nam Cbiz chiếm được nhiều cảm tình của khán giả nhất. Sinh năm 1974, năm nay đã 46 tuổi nhưng vẻ đẹp của anh vẫn khiến nhiều người phải xuýt xoa . Không giống như hình tượng "tiểu thịt tươi" mà các sao nam Hoa ngữ đang theo đuổi, Chung Hán Lương sở hữu vẻ ngoài cứng cỏi và có phần nam tính hơn, anh được mọi người nhận xét là một người tốt bụng và có kỹ năng diễn xuất rất tốt. Một số bộ phim làm nên tên tuổi của Chung Hán Lương như Lộc đỉnh ký, Lặng lẽ yêu em,...
Năm 2015, với vai diễn Hà Dĩ Thâm trong Bên nhau trọn đời, Chung Hán Lương đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của mình.
Top 1: Ngô Ngạn Tổ
Ngô Ngạn Tổ từng là một trong những nam thần đình đám nhất Hong Kong những năm 90 và đầu thâp niên 2000. Anh ấy sinh ra ở San Francisco, Hoa Kỳ, nhưng quê gốc lại ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ngô Ngạn Tổ được biết đến là một diễn viên gạo cội trong ngành điện ảnh và truyền hình của Trung Quốc. Ngô Ngạn Tổ sở hữu vẻ đẹp rắn rỏi, đường nét khuôn mặt sắc sảo, ngũ quan tinh tế. Hiện tại ở tuổi 47, Ngô Ngạn Tổ có cuộc sống kín tiếng bên vợ con.
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