Bốn sao nam đẹp trai nhất Trung Quốc, Hồ Ca xếp cuối bảng, Chung Hán Lương đứng thứ hai, vị trí đầu tiên không ai ngờ tới!

Hồ Ca sinh ra ở Thượng Hải, anh được xem là một diễn viên xuất sắc của làng giải trí Hoa ngữ. Nam diễn viên tài hoa này có một sự nghiệp diễn xuất đầy ấn tượng. Anh sở hữu một vẻ ngoài điển trai, hát hay, diễn giỏi, tính cách lạc quan, hòa nhã, tất cả những điều này đủ khiến anh trở thành “hoàng tử” trong lòng nhiều cô gái. Vai diễn xuất sắc nhất trong thời gian gần đây của anh là Mai Trường Tô trong phim truyền hình Lang Gia Bảng (2015) - giúp anh trở thành Thị Đế của Giải Kim Ưng và Giải Bạch Ngọc Lan, giải thưởng truyền hình nổi tiếng và cao quý nhất Đông Á.

Hoắc Kiến Hoa sinh năm 1979, anh là một nam diễn viên, ca sĩ và nhà sản xuất người Đài Loan. Tuy đã ngoài 40 nhưng hiện tại trông anh vẫn rất trẻ trung và lịch lãm. Sở hữu ngoại hình điển trai, Hoắc Kiến Hoa được đánh giá là diễn viên tiềm năng trong dòng phim thần tượng xứ Đài.

Top 2: Chúng Hán Lương

Chung Hán Lương là một trong những mỹ nam Cbiz chiếm được nhiều cảm tình của khán giả nhất. Sinh năm 1974, năm nay đã 46 tuổi nhưng vẻ đẹp của anh vẫn khiến nhiều người phải xuýt xoa . Không giống như hình tượng "tiểu thịt tươi" mà các sao nam Hoa ngữ đang theo đuổi, Chung Hán Lương sở hữu vẻ ngoài cứng cỏi và có phần nam tính hơn, anh được mọi người nhận xét là một người tốt bụng và có kỹ năng diễn xuất rất tốt. Một số bộ phim làm nên tên tuổi của Chung Hán Lương như Lộc đỉnh ký, Lặng lẽ yêu em,...

Năm 2015, với vai diễn Hà Dĩ Thâm trong Bên nhau trọn đời, Chung Hán Lương đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Sau khi chuyển qua đóng phim, Chung Hán Lương được đặt biệt danh là "mỹ nam của mọi mỹ nam"

Top 1: Ngô Ngạn Tổ

Ngô Ngạn Tổ từng được mệnh danh là "quốc bảo nam thần" của làng giải trí Hoa ngữ với nét đẹp góc cạnh, nam tính đầy cuốn hút

Ngô Ngạn Tổ từng là một trong những nam thần đình đám nhất Hong Kong những năm 90 và đầu thâp niên 2000. Anh ấy sinh ra ở San Francisco, Hoa Kỳ, nhưng quê gốc lại ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ngô Ngạn Tổ được biết đến là một diễn viên gạo cội trong ngành điện ảnh và truyền hình của Trung Quốc. Ngô Ngạn Tổ sở hữu vẻ đẹp rắn rỏi, đường nét khuôn mặt sắc sảo, ngũ quan tinh tế. Hiện tại ở tuổi 47, Ngô Ngạn Tổ có cuộc sống kín tiếng bên vợ con.

Trong những hình ảnh mới, có thể thấy nam tài tử vẫn phong độ và điển trai như ngày nào. Ngoài ra, body săn chắc cũng là điểm mạnh giúp ngôi sao họ Ngô thêm nam tính

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