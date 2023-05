4 sao nữ không chỉ xinh đẹp mà tài sắc hơn người của làng giải trí Hoa ngữ bị đạo diễn rước về rinh "lấy làm của riêng"

Tuy nhiên, vào thời điểm đó anh lại lựa chọn chia tay bạn gái để được ở bên cạnh Trần Hồng. Trần Hồng lúc đó cũng đã mang thai đứa con của Trần Khải Ca. Sau đó hai người kết hôn mặc những lời chỉ trích và sự phản đối từ gia đình. Sau khi kết hôn, Trần Hồng rời khỏi làng giải trí và ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con cái, hiện tại con trai của Trần Hồng cũng đang hoạt động khá tốt trong làng giải trí.

Vợ chồng Trần Khải Ca - Trần Hồng cùng con trai thứ Trần Phi Vũ

2. Trương Vũ Kỳ

Trương Vũ Kỳ được mệnh danh Song Hye Kyo phiên bản Trung

Trương Vũ Kỳ cũng là một ngôi sao xinh đẹp và nổi tiếng, mối quan hệ của cô trong giới giải trí cũng tương đối rộng rãi. Sau khi cùng hợp tác với đạo diễn Vương Toàn An trong dự án "Bạch Lộc Nguyên", hai người đã vướng nghi vấn hẹn họ và chính thức kết hôn ngay sau đó. Trong quá trình chung sống với Vương Toàn An, nam đạo diễn dính phải tin đồn lăng nhăng, nhưng Trương Vũ Kỳ đã lên tiếng bênh vực chồng. Tuy nhiên, sau 4 năm bên nhau, tháng 7/2015, Trương Vũ Kỳ tuyên bố ly hôn với Vương Toàn An.

Trương Vũ Kỳ và chồng Vương Toàn An

Hậu ly hôn, cô cho biết cô chưa bao giờ nghĩ rằng Vương Toàn An sẽ phản bội mình. Tuy nhiên Trương Vũ Kỳ không quá xem trọng điều đó, vì cảm thấy không thể ở bên nhau được nữa nên cô đã chọn cách chia tay với Vương Quân An và kết thúc mối quan hệ.

3. Chu Vận

Chu Vận

Chu Vận là một nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng người Trung Quốc. Cô và đạo diễn Trương Văn có cơ hội gặp mặt khi hợp tác trong dự án phim "Warriors of Heaven and Earth" vào năm 2001. Ngay từ giây phút đầu nhìn thấy vẻ đẹp của nữ minh tinh, đạo diễn Trương Văn đã dùng đủ mọi cách để có thể chinh phục nữ Hoa đán xinh đẹp này. Và cuối cùng anh đã thành công nhận được cái gật đầu đồng ý từ cô. Sau đó họ trở thành một cặp và đến năm 2005, Khương Văn và Chu Vận bí mật đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức tiệc cưới để sự chú ý của dư luận.

Vợ Chồng Khương Văn - Chu Vận sánh bước trên thảm đỏ

4. Tưởng Cần Cần

Nàng Tây Thi đẹp nhất màn ảnh - Tưởng Cần Cần

Tưởng Cần Cần cũng là một nữ minh tinh trẻ rất xinh đẹp, thời đó cô được mệnh danh là "nàng Tây Thi đẹp nhất màn ảnh". Diễn xuất tốt, trông ngọt ngào dễ thương và rất có khí chất. Cô là một nữ diễn viên cổ trang điển hình. Năm 2006, sau khi nhận giải Nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng nhất tại lễ trao giải LHP truyền hình Kim Ưng - Trung Quốc, Tưởng Cần Cần bất ngờ tuyên bố kế hôn với nam đạo diễn Trần Kiến Bân. Đến nay, vợ chồng cô được xem như cặp vợ chồng tiêu chuẩn của màn ảnh Hoa Ngữ. So với nhiều mỹ nhân khác cùng thời, cuộc sống của Tưởng Cần Cần được xem là vô cùng viên mãn.

Sau khi kết hôn, Nàng “Tây Thi” có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên ông xã hết mực thương yêu vợ con

Trên thực tế, hầu hết các sao nữ trong làng giải trí đều từng trải qua một vài mối tình, và họ cũng sẽ có những trải nghiệm sống phong phú và muôn màu muôn vẻ hơn. Vì vậy tôi cảm thấy, bạn chọn lối sống nào, miễn là bạn có thể hạnh phúc, bạn sẽ cảm thấy hài lòng.