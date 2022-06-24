Dương Mịch ở tuổi 24: Xinh đẹp tựa như 'tiên nữ giáng trần', gây thương nhớ cực mạnh

Sao quốc tế 24/06/2022 15:54

Nhan sắc Dương Mịch ở tuổi 24 được cho là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc nhất của nữ diễn viên khi khiến cho netizen phải mê mẩn không ngớt trước vẻ đẹp trong sáng đó.

Dù vào nghề nhiều năm nhưng đến nay, Dương Mịch vẫn giữ được sự nổi tiếng nhất định. Không chỉ vậy, nhan sắc của cô nàng được đánh giá thuộc top những mỹ nhân hàng đầu Cbiz dù cho đã bước sang độ tuổi đầu 3. 

Dương Mịch ở tuổi 24: Xinh đẹp tựa như 'tiên nữ giáng trần', gây thương nhớ cực mạnh - Ảnh 1
Nữ diễn viên Dương Mịch - Ảnh: Internet

Năng lực diễn xuất của Dương Mịch có thể còn nhiều hạn chế. Thế nhưng, ngoại hình xinh đẹp yêu kiều của nữ diễn viên là điều không thể bàn cãi.

Mới đây, cư dân mạng còn đào lại bức ảnh khi Dương Mịch 24 tuổi. Đó là thời điểm cô đang trả lời phỏng vấn vào năm 2010.

Trong ảnh, cô mặc chiếc áo sơ mi đơn giản, trên đầu đội một chiếc mũ lông. Tuy trang phục giản dị nhưng không thể làm lu mờ nhan sắc của nữ diễn viên.

Dương Mịch ở tuổi 24: Xinh đẹp tựa như 'tiên nữ giáng trần', gây thương nhớ cực mạnh - Ảnh 2
Nhan sắc xinh đẹp của cô nàng ở tuổi 24 - Ảnh: Internet

Thời điểm đó, vợ cũ của Lưu Khải Uy vẫn đang tuổi đôi mươi. Cô sở hữu chiếc mũi cao đáng ghen tị, đôi mắt to long lanh và làn da trắng sáng. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng nhan sắc ở thời điểm đó của cô nàng có thể đỉnh cao nhất từ trước tới nay của người đẹp họ Dương. 

Vì vậy, cộng đồng mạng đã để lại rất nhiều lời khen có cánh sau khi xem ảnh hồi trẻ của Dương Mịch:

- Mỗi thời Dương Mịch đẹp một kiểu luôn á, có lúc thì cá tính, có trong sáng thanh thuần, giờ thì đẹp kiểu sang chảnh mặn mà.

- Dương Mịch đúng chuẩn thiếu nữ ngọt ngào, trang điểm kiểu búp bê siêu hợp mà không bị lố.

- Ngày đó mắt trong trẻo, mặt đầy đặn hơn. Về sau chắc do công việc quá tải, áp lực nên cô ấy gầy đi nhiều, ánh mắt hơi mệt mỏi nhưng vẫn xinh.

 

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