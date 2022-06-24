Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ mang thai khi đang đóng phim: Dương Mịch kiên trì thực hiện cảnh quay, Angela Baby diễn xuất thiếu nghiêm túc

Khi đang quay Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn, Hồ Hạnh Nhi phát hiện mình đang có thai bé đầu lòng. Thay vì sử dụng việc này như đặc quyền để nghỉ ngơi, Hồ Hạnh Nhi đã giấu để tiếp tục công việc. Cô không chỉ tự mình thực hiện cảnh dầm mưa mà còn lăn xả để "vung tay vung chân" với Tôn Lệ.

Không chỉ thành công nhà đài TVB, Hồ Hạnh Nhi cũng tạo được dấu ấn với khán giả đại lục thông qua Mỹ Nhân Tâm Kế và Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn. Đặc biệt là trong tác phẩm hợp tác với Tôn Lệ, Hồ Hạnh Nhi đã nhận được mưa lời khen của khán giả vì tài nhập vai xuất sắc cùng sự chuyên nghiệp trên phim trường.

Chính sự chuyên nghiệp và tận tâm với nghề là lý do nhiều cư dân mạng, bao gồm mình rất ngưỡng mộ, khâm phục Hồ Hạnh Nhi.

Thái Thiếu Phân

Thái Thiếu Phân - Ảnh: Internet

Trước Hồ Hạnh Nhi, một bạn diễn khác của Tôn Lệ cũng được "vía" bầu bì là Thái Thiếu Phân. Thời điểm quay siêu phẩm Chân Hoàn Truyện, nàng hậu Hồng Kông cũng đang mang thai bé đầu lòng. Vất vả là thế nhưng Thái Thiếu Phân chưa từng hé lộ hay than vãn nửa lời. Cô giống hệt dàn diễn viên khác, ngày ngày đi giày hoa bồn, kiên nhẫn thực hiện theo mọi yêu cầu của đạo diễn.

May mắn là trời thương nên quá trình đóng phim của Thái Thiếu Phân rất suôn sẻ. Chỉ thương đạo diễn, khi biết tin Thái Thiếu Phân mang thai thì như "sét đánh ngang tai", đêm nằm vắt tay lên trán ngẫm nghĩ mình có bắt nữ diễn viên quay cảnh gì khó nhằn, ảnh hưởng đến sức khỏe hay không.

Dương Mịch

Dương Mịch - Ảnh: Internet

Một trong những lần đóng phim đáng nể nhất của Dương Mịch chính là lúc mang bầu Gạo Nếp Nhỏ. Thời điểm đó, Dương Mịch lỡ nhận lời tham gia bộ phim Tiểu Thời Đại.

Lúc quay phim của Quách Kính Minh, Dương Mịch bị ốm nghén khá nặng. Thay vì đưa ra yêu sách để nghỉ ngơi, cô lại kiên trì hoàn thành tất cả công việc của mình. Những lúc nhịn không được, cô liền chạy vội vào nhà vệ sinh, sau đó lại quay phim tiếp, thái độ thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Chẳng những thế, dù bụng lùm lùm, Dương Mịch vẫn kiên trì thực hiện các cảnh chạy đua trên sân vận động hay dầm mình dưới nước lúc trời lạnh, chẳng hề than thở lấy nửa lời.

Angela Baby

Angela Baby - Ảnh: Internet

Angela Baby cũng là trường hợp mang bụng bầu đến phim trường quay phim. Tuy nhiên, trái ngược với những nữ đồng nghiệp khác, cô lại vấp phải rất nhiều bình luận chê trách từ phía khán giả. Và mình cảm thấy trường hợp này của AngelaBaby cũng chẳng hề oan một chút nào đâu. Vì nhắc đến chuyện mang thai của cô nàng thì mình nghĩ ngay đến Cô Phương Bất Tự Thưởng.

Chẳng biết có phải vì Angela Baby công khai chuyện bầu bì nên được đoàn phim cho dùng đặc quyền, ưu ái trên phim trường hay không mà cô toàn quay trong phòng phông xanh rồi dùng photoshop để ghép vào ngoại cảnh. Nếu nữ diễn viên diễn giỏi thì còn đỡ, đáng tiếc cô lại chẳng có tài năng trong lĩnh vực này, nên toàn diễn theo kiểu trợn mắt, mặt đơ. Không có kỹ năng diễn xuất, còn chẳng chịu đóng phim nghiêm túc, bảo sao khán giả phải kêu trời khi coi Angela Baby trong bộ phim Cô Phương Bất Tự Thưởng.