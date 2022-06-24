Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ mang thai khi đang đóng phim: Dương Mịch kiên trì thực hiện cảnh quay, Angela Baby diễn xuất thiếu nghiêm túc

Sao quốc tế 24/06/2022 16:00

Trong làng giải trí Hoa ngữ, việc các sao nữ vác bụng bầu đi đóng phim là điều không còn quá xa lạ với khán giả. Tuy nhiên, không phải người nào cũng nhận được lời khen và sự ủng hộ của khán giả.

Hồ Hạnh Nhi

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ mang thai khi đang đóng phim: Dương Mịch kiên trì thực hiện cảnh quay, Angela Baby diễn xuất thiếu nghiêm túc - Ảnh 1
Hồ Hạnh Nhi - Ảnh: Internet

 

Không chỉ thành công nhà đài TVB, Hồ Hạnh Nhi cũng tạo được dấu ấn với khán giả đại lục thông qua Mỹ Nhân Tâm Kế và Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn. Đặc biệt là trong tác phẩm hợp tác với Tôn Lệ, Hồ Hạnh Nhi đã nhận được mưa lời khen của khán giả vì tài nhập vai xuất sắc cùng sự chuyên nghiệp trên phim trường.

Khi đang quay Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn, Hồ Hạnh Nhi phát hiện mình đang có thai bé đầu lòng. Thay vì sử dụng việc này như đặc quyền để nghỉ ngơi, Hồ Hạnh Nhi đã giấu để tiếp tục công việc. Cô không chỉ tự mình thực hiện cảnh dầm mưa mà còn lăn xả để "vung tay vung chân" với Tôn Lệ.

Chính sự chuyên nghiệp và tận tâm với nghề là lý do nhiều cư dân mạng, bao gồm mình rất ngưỡng mộ, khâm phục Hồ Hạnh Nhi.

Thái Thiếu Phân

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ mang thai khi đang đóng phim: Dương Mịch kiên trì thực hiện cảnh quay, Angela Baby diễn xuất thiếu nghiêm túc - Ảnh 2
Thái Thiếu Phân - Ảnh: Internet

 

Trước Hồ Hạnh Nhi, một bạn diễn khác của Tôn Lệ cũng được "vía" bầu bì là Thái Thiếu Phân. Thời điểm quay siêu phẩm Chân Hoàn Truyện, nàng hậu Hồng Kông cũng đang mang thai bé đầu lòng. Vất vả là thế nhưng Thái Thiếu Phân chưa từng hé lộ hay than vãn nửa lời. Cô giống hệt dàn diễn viên khác, ngày ngày đi giày hoa bồn, kiên nhẫn thực hiện theo mọi yêu cầu của đạo diễn.

May mắn là trời thương nên quá trình đóng phim của Thái Thiếu Phân rất suôn sẻ. Chỉ thương đạo diễn, khi biết tin Thái Thiếu Phân mang thai thì như "sét đánh ngang tai", đêm nằm vắt tay lên trán ngẫm nghĩ mình có bắt nữ diễn viên quay cảnh gì khó nhằn, ảnh hưởng đến sức khỏe hay không.

Dương Mịch

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ mang thai khi đang đóng phim: Dương Mịch kiên trì thực hiện cảnh quay, Angela Baby diễn xuất thiếu nghiêm túc - Ảnh 3
Dương Mịch - Ảnh: Internet

 

Một trong những lần đóng phim đáng nể nhất của Dương Mịch chính là lúc mang bầu Gạo Nếp Nhỏ. Thời điểm đó, Dương Mịch lỡ nhận lời tham gia bộ phim Tiểu Thời Đại.

Lúc quay phim của Quách Kính Minh, Dương Mịch bị ốm nghén khá nặng. Thay vì đưa ra yêu sách để nghỉ ngơi, cô lại kiên trì hoàn thành tất cả công việc của mình. Những lúc nhịn không được, cô liền chạy vội vào nhà vệ sinh, sau đó lại quay phim tiếp, thái độ thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Chẳng những thế, dù bụng lùm lùm, Dương Mịch vẫn kiên trì thực hiện các cảnh chạy đua trên sân vận động hay dầm mình dưới nước lúc trời lạnh, chẳng hề than thở lấy nửa lời.

Angela Baby

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ mang thai khi đang đóng phim: Dương Mịch kiên trì thực hiện cảnh quay, Angela Baby diễn xuất thiếu nghiêm túc - Ảnh 4
Angela Baby - Ảnh: Internet

 

Angela Baby cũng là trường hợp mang bụng bầu đến phim trường quay phim. Tuy nhiên, trái ngược với những nữ đồng nghiệp khác, cô lại vấp phải rất nhiều bình luận chê trách từ phía khán giả. Và mình cảm thấy trường hợp này của AngelaBaby cũng chẳng hề oan một chút nào đâu. Vì nhắc đến chuyện mang thai của cô nàng thì mình nghĩ ngay đến Cô Phương Bất Tự Thưởng.

Chẳng biết có phải vì Angela Baby công khai chuyện bầu bì nên được đoàn phim cho dùng đặc quyền, ưu ái trên phim trường hay không mà cô toàn quay trong phòng phông xanh rồi dùng photoshop để ghép vào ngoại cảnh. Nếu nữ diễn viên diễn giỏi thì còn đỡ, đáng tiếc cô lại chẳng có tài năng trong lĩnh vực này, nên toàn diễn theo kiểu trợn mắt, mặt đơ. Không có kỹ năng diễn xuất, còn chẳng chịu đóng phim nghiêm túc, bảo sao khán giả phải kêu trời khi coi Angela Baby trong bộ phim Cô Phương Bất Tự Thưởng.

 

Angela Baby gây tranh cãi vì đứng chung hàng với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch trong BXH địa vị nữ diễn viên cho Cnet bình chọn

Angela Baby gây tranh cãi vì đứng chung hàng với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch trong BXH địa vị nữ diễn viên cho Cnet bình chọn

BXH địa vị nữ diễn viên do Cnet bình chọn đã thu hút sự chú ý của đông đảo netizen và trở thành một chủ đề bàn tán xôn xao trên khắp các trang mạng xã hội. Những cái tên góp mặt trong danh sách không khỏi khiến dân tình phải bất ngờ và dấy lên nhiều sự tranh luận.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Angela Baby Hồ Hạnh Nhi Thái Thiếu Phân cbiz

TIN LIÊN QUAN

Angela Baby gây tranh cãi vì đứng chung hàng với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch trong BXH địa vị nữ diễn viên cho Cnet bình chọn

Angela Baby gây tranh cãi vì đứng chung hàng với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch trong BXH địa vị nữ diễn viên cho Cnet bình chọn

Dân mạng đào lại khoảnh khắc Lưu Diệc Phi ngó lơ Dương Mịch khiến mỹ nhân xấu hổ, lúng túng gây xôn xao mạng xã hội?

Dân mạng đào lại khoảnh khắc Lưu Diệc Phi ngó lơ Dương Mịch khiến mỹ nhân xấu hổ, lúng túng gây xôn xao mạng xã hội?

Rộ tin Viên Băng Nghiên đồng ý làm nữ phụ cho Dương Mịch để đổi lấy vai nữ chính trong Kiều Tàng? Netizen thản thốt 'Đổi lấy nữ chính Kiều Tàng thì quá lời rồi'

Rộ tin Viên Băng Nghiên đồng ý làm nữ phụ cho Dương Mịch để đổi lấy vai nữ chính trong Kiều Tàng? Netizen thản thốt 'Đổi lấy nữ chính Kiều Tàng thì quá lời rồi'

Không phải Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch, đây là những lý do đầy thuyết phục mà Lưu Diệc Phi xứng đáng trở thành người đứng đầu dàn mỹ nhân 85?

Không phải Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch, đây là những lý do đầy thuyết phục mà Lưu Diệc Phi xứng đáng trở thành người đứng đầu dàn mỹ nhân 85?

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi có những lý do cực kỳ thuyết phục khiến phim đại bạo, ăn đứt phim của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch?

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi có những lý do cực kỳ thuyết phục khiến phim đại bạo, ăn đứt phim của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch?

Dự án 'giải hạn' cho Dương Mịch sau 6 tháng thất nghiệp vì không tìm được bạn diễn?

Dự án 'giải hạn' cho Dương Mịch sau 6 tháng thất nghiệp vì không tìm được bạn diễn?

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 40 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 40 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 5 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 40 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 40 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 55 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI