Lâm Canh Tân từng bị Dương Mịch 'không muốn chơi chung' vì nguyên nhân này

Tuy nhiên, trước khi Dữ Phượng Hành khai máy vì thân hình kém thon gọn, Lâm Canh Tân từng suýt bị phía nhà sản xuất gạch tên. May mắn cho anh chàng khi đó Triệu Lệ Dĩnh nhất quyết muốn được tái hợp nên phía sản xuất phim đành phải thỏa hiệp. Đây được cho là lý do khiến Lâm Canh Tân từng lên bài cảm ơn nàng tiểu Hoa 8x trước đó.

Gần đây, Lâm Canh Tân đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng. Nguyên nhân là bởi anh chàng đã chính thức chốt đơn nam chính nên duyên cùng Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành. Đồng thời, bộ phim đã trở thành một trong những dự án phim thu hút được sự quan tâm rất lớn của khán giả trong năm nay.

Thế nhưng, trái với sự coi trọng của Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân từng bị Dương Mịch từ chối một cách phũ phàng. Cụ thể, trong một buổi phỏng vấn khi MC hỏi Lâm Canh Tân rằng anh chàng thấy ai là người chơi game Vương Giả Vinh Diệu hay nhất trong giới giải trí? Nam diễn viên đã trả lời rằng: “Vừa nãy Kiếm Tiên nói Dương Mịch chơi giỏi”.

Sau đó, anh chàng còn tiết lộ thêm rằng Dương Mịch không muốn chơi game cùng với mình, nguyên nhân là vì: “Cô ấy chê tôi gà”. Tiết lộ này khiến cộng đồng mạng cảm thấy cực kỳ hài hước. Tuy Lâm Canh Tân cũng khá nổi trong giới chơi game, thế nhưng khi đem so với Dương Mịch đúng là vẫn còn kém xa.

Dữ Phượng Hành là dự án phim đánh dấu màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau 5 năm kể từ Sở Kiều Truyện. Đây là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn của tác giả Cửu Lộ Phi Hương - Bổn Vương Ở Đây. Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ chính Thẩm Ly hay Bích Thương Vương, một tướng quân của ma giới. Vì không muốn kết hôn với Phất Dung Quân, tôn nhi thứ 33 của Đế quân, Thẩm Ly đã trốn xuống nhân gian.

Trong công cuộc đào hôn, Thẩm Ly gặp nạn, trọng thương. Cô gặp Hành Chỉ Thần quân (Lâm Canh Tân thủ vai) - vị Thần quân thượng cổ duy nhất hiện tại của tam giới, và được cứu giúp. Mối "nghiệp - duyên" của cả hai cũng bắt đầu từ đây.

Hiện tại, bộ phim vẫn đang trong quá trình khởi quay và dự kiến sẽ được lên sóng vào đầu năm sau.