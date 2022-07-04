Triệu Lệ Dĩnh được trai đẹp 6 múi vác trên vai, Lâm Canh Tân bỗng bị dân tình 'réo tên'

Gần đây, cư dân mạng chia sẻ rộng rãi bức ảnh Triệu Lệ Dĩnh được Bành Vu Yến cõng trên vai trong một bộ phim điện ảnh.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ rầm rộ bức ảnh Triệu Lệ Dĩnh được Bành Vu Yến cõng trên vai trong bộ phim điện ảnh Đạp Gió Rẽ Sóng (2017). Đây là một dự án thành công khi được vô số khán giả nhắc đến nhờ diễn xuất chắc tay của dàn cast, cùng các cảnh quay đẹp đến nao lòng.

Đặc biệt, cảnh Vu Yến nhấc bổng Lệ Dĩnh bằng một tay, để cô ngồi lên vai được xem là ấn tượng nhất. Trong vòng tay Vu Yến, Lệ Dĩnh trông rất nhỏ bé, mái tóc dài mượt của cô trở nên bay bổng nhờ hiệu ứng của gió.

Chình vì vậy, công chúng gọi khoảnh khắc này là kiệt tác vì quá đẹp, không dễ tìm thấy ở những bộ phim ngày nay. Dù cảnh trên được quay từ phía sau, không nhìn thấy rõ biểu cảm của cặp đôi, nhưng khán giả dự đoán cả hai đang rất rạng rỡ.

Ngay sau đó, Lâm Canh Tân "ngồi không cũng trúng đạn" vì loạt khoảnh khắc yếu đuối trong quá khứ bị đào lại.

Bên cạnh đó, có người nhớ lại việc Lâm Canh Tân không bế nổi Triệu Lệ Dĩnh trong quá khứ và bắt đầu bình phẩm. Theo đó, công chúng thay nhau mỉa mai sự yếu đuối của Lâm Canh Tân. Được biết, anh không những không bế nổi Lệ Dĩnh, mà còn bảo cô hãy giảm cân để trông nhẹ hơn.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thân thiết trở lại sau một năm ly hôn Vì cùng nhau chăm sóc cho con trai nhỏ nên dù cho đã ly hôn 1 năm thì Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn duy trì được mối quan hệ thân thiết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-duoc-trai-dep-6-mui-vac-tren-vai-lam-canh-tan-bong-bi-dan-tinh-reo-ten-480649.html