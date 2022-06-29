Thực hư đằng sau tạo hình của Lâm Canh Tân trong 'Dữ Phượng Hành'

Mới đây, trên Weibo lan truyền thông tin của blogger tiết lộ sự thật về tạo hình của Lâm Canh Tân trong Dữ Phượng Hành. Theo đó, có vẻ như cả ê-kíp bộ phim sẽ đổ dồn sức lực lẫn tiền của để Lâm Canh Tân có thể xuất hiện một cách chỉn chu, đẹp mắt nhất.

Sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân được tuyên bố sẽ cùng nhau đóng chính trong Dữ Phượng Hành , thông tin này đã thu hút đông đảo sự chú ý của nhiều người. Sự kiện tái hợp tác giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong dự án cổ trang Dữ Phượng Hành đã giúp bộ phim "nóng lên" ngay từ những ngày làm việc đầu tiên.

Bên cạnh đó, Lâm Canh Tân được chi tiền khủng cho tạo hình tại Dữ Phượng Hành, dáng vẻ mà mọi người thấy chỉ mới là bản thử nghiệm. Về sau, nam diễn viên sẽ xuất hiện với diện mạo mới, chỉn chu, bay bổng hơn. Một người trong đoàn phim tiết lộ Dữ Phượng Hành dẫu sao cũng là phim cổ trang đầu tư khủng, vẻ ngoài của Lâm Canh Tân phải được trau chuốt để tạo cảm giác nhẹ nhàng, uyển chuyển nhất có thể.

Tuy nhiên, thông tin trên của blogger vẫn chưa được đoàn phim lẫn các diễn viên liên quan lên tiếng xác nhận.

Nhiều người cảm thấy an tâm nếu việc Lâm Canh Tân được đầu tư về diện mạo là chính xác. Hiện tại, dự án này đang sở hữu những lợi thế như: Là dự án cấp S+ có đầu tư lớn của Tencent; là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, đảm bảo về mặt nội dung, sở hữu dàn diễn viên chính chất lượng, có tiếng tăm từ tác phẩm đại bạo; có Triệu Lệ Dĩnh – "bảo chứng rating" và cũng là nữ diễn viên nổi tiếng "mát tay" khi chọn kịch bản;… Với những lợi thế đang có, Dữ Phượng Hành hoàn toàn là một bộ phim xứng đáng để kỳ vọng và mong chờ trong tương lai.

Dữ Phượng Hành vẫn đang trong giai đoạn ghi hình, phim dự kiến sẽ lên sóng vào năm tới. Cả Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đều dốc hết mình vào lần "tái hợp" này.