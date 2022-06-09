Rủ bỏ thân hình 'mũm mĩm' trước đó, nhan sắc Lâm Canh Tân trước ngày khai máy Dữ Phượng Hành khiến nhiều người bất ngờ

Hình ảnh mới nhất của Lâm Canh Tân trước ngày khai máy Dữ Phượng Hành khiến nhiều người cảm thấy thích thú.

Sau thời gian hững chịu nhiều sự chỉ trích từ phía dư luận khi không chịu để tâm đến ngoại hình của mình. Thậm chí, một số fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh còn cho rằng anh chàng sẽ phá hỏng dự án Dữ Phượng Hành của ''nữ hoàng rating'' đang đóng chính. Tuy nhiên, vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau, Lâm Canh Tân đã cho thấy tín hiệu tích cực trong việc tập luyện giảm cân của mình.

Nhan sắc thăng hạng của nam diễn viên sau khi giảm cân - Ảnh: Internet Cụ thể, Lâm Canh Tân đã chính thức lộ diện trước truyền thông sau thời gian dài ở ẩn để giảm cân. Được biết, nam chính Dữ Phượng Hành đã xuất hiện trên tuần san giải trí đài truyền hình Quảng Đông. Ngoài ra, trong cuốn tạp chí này Lâm Canh Tân cũng sẽ có những chia sẻ về 11 năm sự nghiệp của mình.

Lần đầu chính thức lộ diện sau khi khiến fan thất vọng vì tăng cân, Lâm Canh Tân nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Gương mặt điển trai, nam tính của anh chàng được nhận xét là đã trở về thời kỳ đỉnh cao khi đóng Bộ Bộ Kinh Tâm. Nhiều người còn cho rằng nhan sắc của anh bây giờ thậm chí còn đẹp hơn cả khi xưa vì có nét gì đó của một quý ông thực thụ. Vẻ đẹp nam tính của Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet - Lâm Canh Tân lấy lại vóc dáng thật rồi, kiểu này chắc chắn sẽ đẹp đôi với Triệu Lệ Dĩnh lắm cho mà coi, mong chờ Dữ Phượng Hành quá.

- Lâm Canh Tân lại đẹp trai như xưa rồi, thời đỉnh cao chắc là lúc đóng Thập Tứ trong Bộ Bộ Kinh Tâm. - Hành Chỉ thần quân sắc đến rồi, hy vọng Lâm Canh Tân duy trì vóc dáng cho đến lúc quay xong. Mong chờ màn tái hợp của cặp đôi sau Sở Kiều Truyện. - Lâm Canh Tân đẹp trai kiểu nam tính ấy, chứ không phải kiểu thư sinh như mấy sao nam 9x bây giờ. Chờ phim khai máy thôi. Nhìn ngoại hình mới của Lâm Canh Tân, rất nhiều cư dân mạng đã cảm thấy yên tâm sơn cho số phận của Dữ Phượng Hành sắp khai máy và có khả năng cao sẽ trở thành bộ phim bùng nổ trong thời gian tới đây.

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