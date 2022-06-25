Tạo hình của Lâm Canh Tân trong Dữ Phượng Hành khiến netizen thất vọng tột độ

Tạo hình chính thức của Lâm Canh Tân trong Dữ Phượng Hành đang là chủ đề được dân mạng xì xào vài ngày vừa qua tại Cbiz.

Sau 5 năm, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã lần nữa nên duyên trong dự án cổ trang Dữ Phượng Hành. Màn tái hợp của cặp đôi được mong đợi sẽ làm bùng nổ màn ảnh nhỏ như mùa hè năm 2017. Dẫu vậy, điều này được cho sẽ cực kỳ khó khăn khi mới đây nhất tạo hình chính thức của nam diễn viên vừa được công bố đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Theo đó mới đây, một blogger nổi tiếng đã đăng tải những hình ảnh đầu tiên về tạo hình của nam chính Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) trong Dữ Phượng Hành. Trái với kỳ vọng, người tình màn ảnh của Triệu Lệ Dĩnh lại bị chê vì vẫn chưa lấy lại được vóc dáng như thời đóng Sở Kiều Truyện khi nhiều người cho rằng ngoại hình của anh chàng vẫn mang nét tròn trịa và chưa ra dáng một nam thân để hợp với hình tượng trong phim.



Tạo hình chính thức của nam diễn viên trong phim - Ảnh: Internet Nhiều cư dân mạng có cảm giác như bản thân đã bị Lâm Canh Tân và phía đoàn làm phim Dữ Phượng Hành lừa. Nguyên nhân là bởi trước đó, trong loạt ảnh được đăng tải trên mạng, trông nam diễn viên 8x rõ ràng đã gầy đi, gương mặt cũng hồng hào, có sức sống hơn. Vậy mà loạt ảnh vừa rồi cho thấy, rõ ràng anh vẫn chưa có sự thay đổi một chút nào cả. Nếu Lâm Canh Tân gây thất vọng thì trước đó Triệu Lệ Dĩnh lại nhận được vô số lời khen ngợi vì tạo hình quá đẹp trong Dữ Phượng Hành. Bộ trang phục xanh được thiết kế tỉ mỉ, kiểu tóc đơn giản nhưng giúp làm bật lên vẻ đẹp của nàng tiểu Hoa.

Tạo hình xinh đẹp xuất sắc của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet - Đã nói rồi mà, Lâm Canh Tân sao giảm cân nhanh thế được chứ, hình ảnh không chỉnh sửa là bị đánh về nguyên hình ngay. Chắc chỉ còn biết hy vọng vào tổ hậu kỳ thôi. - Lâm Canh Tân có vẻ vẫn chưa giảm cân thành công lắm đâu, mặt vẫn “nhiều thịt” quá, cảm giác đứng cạnh Triệu Lệ Dĩnh sẽ không còn hợp như thời đóng Sở Kiều Truyện nữa. - Người Triệu Lệ Dĩnh thì nhỏ nhắn còn Lâm Canh Tân lại to lớn quá, không biết khi lên phim có bị chênh lệch quá không. Dù không hài lòng với ngoại hình của nam chính Lâm Canh Tân, thế nhưng khán giả vẫn rất mong chờ vào màn tái hợp của cặp đôi Sở Kiều Truyện. Bộ phim Dữ Phượng Hành có thể sẽ được lên sóng vào năm 2023.

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