Dương Mịch bị 'soi' trán hói, ví như kiểu tóc của đàn ông

Mái tóc ngày càng ít và vầng trán cao của Dương Mịch trong một chương trình mới đây khiến cho cô bị netizen soi mói rất nhiều.
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Dương Mịch mới đây đã xuất hiện trong tập mới nhất của show truyền hình Hoa Tỷ Đệ mùa 4. Trong chương trình, nữ diễn viên để mặt mộc nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.
Điều đáng nói là khi bỏ mũ lưỡi trai ra, Dương Mịch đã để lộ luôn vầng trán cao ít tóc của mình. Chủ đề về mái tóc của nữ diễn viên ngay sau đó đây xôn xao trên các diễn đàn mạng xã hội xứ Trung. Nhiều netizen trên Weibo đùa rằng mái tóc của Dương Mịch hệt như kiểu tóc mà nam giới thời nhà Thanh Hay để.
Được biết, đây không phải là lần đầu mà Dương Mịch bị chế giễu về chuyện tóc tai, cô thường hay nhận về những lời bình phẩm không mấy tốt đẹp về mái tóc mỏng manh của mình.
Tuy nhiên, trước những lời trêu đùa, Dương Mịch luôn trả lời một cách thông minh, thể hiện EQ cao của mình. Nữ minh tinh bông đùa rằng bản thân không phải là người chịu được áp lực, nếu cứ bị săm soi như vậy thì có lẽ cô sẽ phải đi cấy tóc mất.
Trái với hình ảnh không được hoàn hảo trên Hoa Tỷ Đệ, Dương Mịch lại khiến công chúng phải trầm trồ bởi nhan sắc mỹ miều của mình khi xuất hiện trên tạp chí Harper's Bazaar số mới nhất.
Là ngôi sao có giá trị thương mại hàng đầu tại làng giải trí xứ Trung, Dương Mịch còn nổi tiếng với vóc dáng mảnh mai và thần thái riêng biệt của mình.
Ảnh: Internet