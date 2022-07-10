Dương Mịch nhập viện khẩn cấp do gặp chấn thương khi ghi hình

Sao quốc tế 10/07/2022 08:27

Trong khi ghi hình cho một show thực tế, Dương Mịch đã vô tình gặp chấn thương và phải nhập viện khẩn cấp.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, chiều tối ngày 9/7 vừa qua, từ khóa "Dương Mịch bị thương" hiện đang đứng vị trí đầu tiên trên hot search của MXH Weibo. Theo đó, nữ diễn viên khi ghi hình cho chương trình thực tế Trốn Thoát Khỏi Mật Thất đã bị thương, sau đó cô được xe cấp cứu đưa vào viện khẩn cấp.

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Dương Mịch khi ghi hình cho chương trình thực tế Trốn Thoát Khỏi Mật Thất đã bị thương và được đưa vào viện khẩn cấp - Ảnh: Internet

Suốt nhiều giờ đồng hồ kể từ khi sự việc xảy ra, phòng làm việc của Dương Mịch vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về sức khỏe của cô, khiến công chúng không khỏi lo lắng. May thay, vào tối muộn, phía nữ diễn viên đã thông tin rằng tình trạng hiện tại của cô đã ổn định.

"Dương Mịch hôm nay bị thương ngoài ý muốn trong lúc ghi hình, đã lập tức đưa đi bệnh viện chữa trị. Bác sĩ chẩn đoán khóe mắt bị ngoại thương, may mắn là không tổn thương bên trong mắt. Trước mắt tình hình đã ổn định." - thông báo chính thức từ phía phòng làm việc của Dương Mịch.

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Chấn thương này của Dương Mịch sẽ gây ảnh hưởng đén việc quay hình cho Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh: Internet

Vì tai nạn này, những lịch trình hoạt động trong thời gian tới của Dương Mịch đều sẽ phải điều chỉnh lại để phù hợp, trong đó có cả việc quay hình cho dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - bộ phim đánh dấu sự trở lại của cô sau nửa năm nghỉ ngơi.

Những ngày qua, việc quay phim cho Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã bị đình trệ một phần do scandal trốn thuế của Viên Băng Nghiên, ê-kíp vẫn chưa quyết định được có thay thế cô hay không. Hiện tại, bộ phim lại phải tạm dừng quay vì chấn thương của Dương Mịch.

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