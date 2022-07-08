'Nên duyên' cùng đàn em kém 6 tuổi Cung Tuấn, Dương Mịch 'gây bão' với tạo hình hồ ly đầy ma mị

Sao quốc tế 08/07/2022 17:40

Dương Mịch sẽ đảm nhận vai nữ chính Đồ Sơn Hồng Hồng trong phim "Hồ ly tiểu hồng nương: Nguyệt Hồng Thiên".

Vào ngày 8/7, trang Sina đưa tin, bộ phim Hồ ly tiểu hồng nương: Nguyệt Hồng Thiên công bố hai diễn viên chính Dương MịchCung Tuấn. Tạo hình cổ trang sắc đỏ vai hồ ly nữ vương của Dương Mịch gây ấn tượng mạnh với vẻ quyến rũ, ma mị. Đáng chú ý, Dương Mịch có 2 trang phục, một đỏ rực rỡ với màn khoe bờ vai gợi cảm. Tạo hình trắng của nữ diễn viên đầy khí chất thần tiên, ảo mộng.

Hồ yêu Tiểu Hồng Nương là dự án "giải hạn" cho Dương Mịch trong năm nay. Nữ diễn viên chịu cảnh thất nghiệp hơn 6 tháng qua vì không tìm được bạn diễn. Trong đó, bộ phim Kiều tàng mà cô được mời đóng chính từ cuối năm 2021 đến nay vẫn chưa thể bấm máy vì không có nam chính.

'Nên duyên' cùng đàn em kém 6 tuổi Cung Tuấn, Dương Mịch 'gây bão' với tạo hình hồ ly đầy ma mị - Ảnh 1
'Nên duyên' cùng đàn em kém 6 tuổi Cung Tuấn, Dương Mịch 'gây bão' với tạo hình hồ ly đầy ma mị - Ảnh 2

Khi Dương Mịch vào vai Đồ Sơn Hồng Hồng cũng nhận phản ứng trái chiều của khán giả. Hồ yêu Tiểu Hồng Nương vốn là phim hoạt hình nổi tiếng tại Trung Quốc. Nhân vật nữ chính vốn là minh chủ của giới yêu, nhưng khi bị mất hết pháp lực và trí nhớ, lại biến thành tiểu hồ ly nhỏ nhắn, đáng yêu tên Đồ Sơn Tô Tô. Khán giả lo lắng Dương Mịch đã 36 tuổi, bị cho là không phù hợp với vai Đồ Sơn Hồng Hồng.

Bộ phim có đầu tư lớn và quy tụ dàn sao hiếm có thể bắt gặp chung trong một phim như Viên Băng Nghiên, Trần Đô Linh, Chúc Tự Đan, Trương Vân Long, Quách Hiểu Đình... Tuy nhiên sau scandal trốn thuế của Viên Băng Nghiên, có tin đồn vai diễn của cô đang được giao cho Chúc Tự Đan thay thế.

'Nên duyên' cùng đàn em kém 6 tuổi Cung Tuấn, Dương Mịch 'gây bão' với tạo hình hồ ly đầy ma mị - Ảnh 3
'Nên duyên' cùng đàn em kém 6 tuổi Cung Tuấn, Dương Mịch 'gây bão' với tạo hình hồ ly đầy ma mị - Ảnh 4
'Nên duyên' cùng đàn em kém 6 tuổi Cung Tuấn, Dương Mịch 'gây bão' với tạo hình hồ ly đầy ma mị - Ảnh 5
'Nên duyên' cùng đàn em kém 6 tuổi Cung Tuấn, Dương Mịch 'gây bão' với tạo hình hồ ly đầy ma mị - Ảnh 6
'Nên duyên' cùng đàn em kém 6 tuổi Cung Tuấn, Dương Mịch 'gây bão' với tạo hình hồ ly đầy ma mị - Ảnh 7

"Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên" nói về câu chuyện tình yêu sâu đậm đầy bi thảm của tuyệt thế hồ yêu Đồ Sơn Hồng Hồng và đạo sĩ thiên tài Đông Phương Nguyệt Sơ.

Nữ chính Đồ Sơn Hồng Hồng là gia chủ của tộc đồ sơn cũng là chính là hồ yêu có pháp lực mạnh nhất nhưng vì biến cố mà từ đó nàng khép kín nội tâm, không màng đến yêu đương. Nam chính Đông Phương Nguyệt Sơ có huyết mạch đặc biệt của loài người, không chỉ có thể luyện ra ngon lửa có khả năng diệt yêu thần mà còn có cách truyền toàn bộ linh lực cho đời kế tiếp, chính vì vậy mà chàng trở thành con mồi mà cả giang hồ muốn tranh đoạt.

Lộ tạo hình của Dương Mịch trong 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương', liệu sẽ là bộ phim 'giải hạn' cho nữ diễn viên trong năm nay

Lộ tạo hình của Dương Mịch trong 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương', liệu sẽ là bộ phim 'giải hạn' cho nữ diễn viên trong năm nay

Mới đây, những hình ảnh đầu tiên của Dương Mịch trên phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương vừa được lan truyền khắp các trang mạng xã hội.

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