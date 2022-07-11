Trước khi sự kiện diễn ra, Gia Hưng Studio cũng đã chụp một bộ ảnh cho Dương Mịch ở ngoài trời. Khi Dương Mịch tạo dáng với góc mặt nghiêng, cô quên mất rằng đằng sau là một tấm gương, và khung cảnh phía đối diện đã bị thu lại hoàn toàn. Hình ảnh trong gương của Dương Mịch cũng được phản chiếu, nhìn thấy bóng cô, cư dân mạng phải trầm trồ và dành "cơn mưa" lời khen cho nữ diễn viên.

Cụ thể, trong giải Kim Kê và Bách Hoa ở Hạ Môn, Dương Mịch cũng được mời tham gia. Chiếc váy này là một thiết kế dạng đuôi cá, thể hiện sự gợi cảm của Dương Mịch qua xương quai xanh và tấm lưng đẹp. Chiếc váy còn có thiết kế thắt eo tôn lên vóc dáng hoàn hảo của Dương Mịch, cả người trông rất gợi cảm.