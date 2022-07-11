Khi tham gia một sự kiện mới đây, Dương Mịch đã gây chú ý với bộ ảnh được chụp ở ngoài trời.
- 'Nên duyên' cùng đàn em kém 6 tuổi Cung Tuấn, Dương Mịch 'gây bão' với tạo hình hồ ly đầy ma mị
- Lộ tạo hình của Dương Mịch trong 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương', liệu sẽ là bộ phim 'giải hạn' cho nữ diễn viên trong năm nay
Trước khi sự kiện diễn ra, Gia Hưng Studio cũng đã chụp một bộ ảnh cho Dương Mịch ở ngoài trời. Khi Dương Mịch tạo dáng với góc mặt nghiêng, cô quên mất rằng đằng sau là một tấm gương, và khung cảnh phía đối diện đã bị thu lại hoàn toàn. Hình ảnh trong gương của Dương Mịch cũng được phản chiếu, nhìn thấy bóng cô, cư dân mạng phải trầm trồ và dành "cơn mưa" lời khen cho nữ diễn viên.
Cụ thể, trong giải Kim Kê và Bách Hoa ở Hạ Môn, Dương Mịch cũng được mời tham gia. Chiếc váy này là một thiết kế dạng đuôi cá, thể hiện sự gợi cảm của Dương Mịch qua xương quai xanh và tấm lưng đẹp. Chiếc váy còn có thiết kế thắt eo tôn lên vóc dáng hoàn hảo của Dương Mịch, cả người trông rất gợi cảm.
Dương Mịch sinh năm 1986, là tiểu hoa đán 8X nổi tiếng nhất Trung Quốc. Người đẹp được biết đến với Cung tỏa tâm ngọc, Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, Tiểu thời đại, Tôi là nhân chứng, Tú Xuân Đao 2... Gần đây cô đóng Hộc Châu phu nhân, Bạo phong nhãn, Cảm ơn bác sĩ, Định luật 80/20 của tình yêu.. Dương Mịch mới xác nhận tham gia dự án Hồ yêu Tiểu Hồng Nương.
Tuy nhiên, Dương Mịch phải vào viện gấp do bị thương ở mắt trong quá trình tham gia chương trình thực tế đình đám "Trốn khỏi mật thất". Theo đó, công ty quản lý đã lên tiếng chính thức xác nhận vụ việc lần này: "Dương Mịch bị thương ngoài ý muốn khi đang quay tiết mục. Ngay lập tức cô ấy đã được đưa tới bệnh viện để chữa trị. Bác sĩ chẩn đoán là mí mắt bị ngoại thương, phải khâu lại, tình hình đã ổn định. Cô ấy sẽ tuân theo lời dặn của bác sĩ và tái khám".
Trong đó, việc ghi hình bộ phim Hồ yêu tiểu hồng nương mà cô đang đóng bị ảnh hưởng tiến độ quay. Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Dương Mịch sau 6 tháng tạm nghỉ đóng phim.