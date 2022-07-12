Rộ tin Dương Mịch quyết định rút khỏi 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương' sau khi bị thương ở mắt

Sao quốc tế 12/07/2022 08:08

Dương Mịch bị thương trong quá trình quay show giải trí, nhiều khán giả lo lắng cho kế hoạch đóng phim Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt Hồng Thiên của cô.

Trước đó, Dương Mịch bị thương trong quá trình quay show giải trí, nhiều khán giả lo lắng cho kế hoạch đóng phim Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt Hồng Thiên của cô. Thậm chí, còn có thông tin cho biết nàng tiểu Hoa sẽ rút khỏi dự án phim này vì vết thương khá nghiêm trọng.

Chính vì vậy, một số nguồn tin cho rằng Dương Mịch có thể phải nghỉ 2-3 tháng, do đó cô muốn xin rút khỏi dự án. Lưu Thi Thi sẽ đảm nhiệm vai nữ chính thay Dương Mịch. Ngược lại, Dương Mịch sẽ đóng phần phim của Lưu Thi Thi, cũng thuộc series này.

Rộ tin Dương Mịch quyết định rút khỏi 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương' sau khi bị thương ở mắt - Ảnh 1

Tuy nhiên, nhà sản xuất của phim đã lên tiếng trấn an người hâm mộ, khẳng định Dương Mịch sẽ không rút khỏi Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt Hồng Thiên. Hiện tại, Dương Mịch nghỉ ngơi, chữa thương, đoàn phim sẽ sắp xếp để các diễn viên phụ, các cảnh không có nữ chính quay trước.

Ngay sau đó, cư dân mạng đang chia thành 2 phe với rất nhiều ý kiến trái chiều. Các fan thì mong muốn Dương Mịch có thời gian nghỉ ngơi để vết thương mau lành, thế nhưng, người hâm mộ của các diễn viên khác lại không đồng ý. Họ cho rằng nếu vì 1 người mà cả đoàn phim bị ảnh hưởng thì thiệt hại sẽ rất lớn.

Rộ tin Dương Mịch quyết định rút khỏi 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương' sau khi bị thương ở mắt - Ảnh 2

Trong “Hồ yêu tiểu hồng nương”, Dương Mịch đảm nhận vai Đồ Sơn Hồng Hồng - nữ vương của tộc hồ yêu. Trong phim, nhân vật của cô có duyên cứu mạng đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn) rồi đưa anh về núi Đồ Sơn tu luyện. Hai người sau đó rơi vào "lưới tình" và cùng nhau sát cánh chống lại kẻ ác.

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