Tình hình sức khỏe của Dương Mịch sau sự cố tai nạn trên trường quay, liệu có thể tiếp tục đóng phim cùng Cung Tuấn?

Sao quốc tế 15/07/2022 15:31

Sau khi phải hoãn quay phim vì bị thương ở mắt, tình trạng của Dương Mịch đang được dân tình hết mực quan tâm.

Thời gian vừa qua, Dương Mịch bị thương ở mắt khi đang ghi hình cho chương trình "Trốn Thoát Khỏi Mật Thất" khiến cư dân mạng khá lo lắng bởi nữ diễn viên đang gấp rút chuẩn bị cho bộ phim "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" đóng cùng Cung Tuấn.

Mới đây, một nhân viên trong ê-kíp của Dương Mịch xác nhận tình hình nữ diễn viên đã ổn định, thậm chí hồi phục rất tốt. Có lẽ chỉ một thời gian ngắn nữa, cô sẽ quay trở lại với công việc. Thông tin này khiến những người yêu mến Dương Mịch thở phào nhẹ nhõm. Nhiều người hâm mộ vẫn lo ngại vết thương ở mắt sẽ để lại sẹo, ảnh hưởng đến tổng thể gương mặt nữ diễn viên. 

Tình hình sức khỏe của Dương Mịch sau sự cố tai nạn trên trường quay, liệu có thể tiếp tục đóng phim cùng Cung Tuấn? - Ảnh 1

Trước đó, nhà sản xuất của phim đã lên tiếng trấn an người hâm mộ, khẳng định Dương Mịch sẽ không rút khỏi Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt Hồng Thiên. Hiện tại, Dương Mịch nghỉ ngơi, chữa thương, đoàn phim sẽ sắp xếp để các diễn viên phụ, các cảnh không có nữ chính quay trước.

Dự án phim này chính là sự trở lại phim trường của Dương Mịch sau gần một năm không đóng phim. Trước đó, bộ phim Kiều tàng mà cô được mời đóng chính từ cuối năm 2021 đến nay vẫn chưa thể bấm máy vì không có nam chính.

Tình hình sức khỏe của Dương Mịch sau sự cố tai nạn trên trường quay, liệu có thể tiếp tục đóng phim cùng Cung Tuấn? - Ảnh 2

Cho tới thời điểm hiện tại, Dương Mịch hiện vẫn trung thành với thể loại phim ngôn tình cổ trang. Trước đó, các dự án Phù Dao hoàng hậu, Hộc Châu phu nhân không thành công như mong đợi. Song, thể loại phim này được khán giả Trung Quốc yêu thích, dễ đạt thành tích tốt.

Sina cho biết thêm tạm dừng đóng phim khá lâu nhưng Dương Mịch vẫn là cái tên được săn đón trong giới giải trí. Cô là ngôi sao 8X có số lượng hợp đồng quảng cáo nhiều nhất.

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