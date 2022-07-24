Dương Mịch lần đầu lộ diện tại phim trường sau khi phẫu thuật trị thương ở mắt

Mới đây, Dương Mịch đã có mặt trên phim trường Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt Hồng Thiên.

Mới đây, trang Sina chia sẻ những hình ảnh Dương Mịch đã có mặt trên phim trường Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt Hồng Thiên. Ngay sau đó, loạt ảnh hậu trường phim nhanh chóng nhận được "cơn mưa" lời khen nhờ nhan sắc đỉnh cao của nữ diễn viên. Đáng chua ý là vào ngày 9/7, Dương Mịch bị thương ở mắt sau khi tham gia chương trình giải trí thực tế Trốn thoát khỏi mật thất, đến mức phải vào bệnh viện để khâu khóe mắt. Do đó, khán giả vô cùng lo lắng cho sức khỏe của Dương Mịch, đặc biệt còn lo sợ rằng đôi mắt nổi tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ vì đẹp, có thần thái thiên tiên đến mức được ví với "hồ ly" của Dương Mịch sẽ bị biến dạng sau khi phẫu thuật.

Tuy nhiên qua loạt ảnh, đôi mắt của Dương Mịch vẫn giữ được trạng thái hoàn hảo, nhan sắc cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Thậm chí, ngũ quan sắc sảo nổi bần bật, ánh nhìn hút hồn của nữ minh tinh vẫn khiến khán giả phải mê mẩn trong loạt khung hình chất lượng thấp, thiếu sáng. Vậy nên, tạo hình hồ ly khác của Dương Mịch trong phim nhận được lời khen "có cánh" từ công chúng. Trang phục được đánh giá là có nét đặc sắc riêng, tôn lên vóc dáng mảnh mai của nữ diễn viên.

Dự án Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt Hồng là sự trở lại phim trường của Dương Mịch sau gần một năm không đóng phim. Cô hợp tác với tài tử trẻ tuổi Cung Tuấn. Theo Sina, tạo hình hồ yêu của Dương Mịch được đánh giá cao. Hồ yêu Tiểu Hồng Nương có nội dung về câu chuyện tình yêu ngang trái, nhiều thử thách giữa người và yêu. Series này có 3 phần gồm Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp (Lưu Thi Thi, Thành Nghị đóng) và Vương Quyền. Trong phần Nguyệt Hồng, Dương Mịch đóng vai Đồ Sơn Hồng Hồng - nữ vương của tộc hồ yêu. Cung Tuấn diễn Đông Phương Nguyệt Sơ - đạo sĩ có thể sử dụng yêu thuật của hồ ly. Nhân duyên của họ bắt đầu khi Đồ Sơn Hồng Hồng cứu mạng Đông Phương Nguyệt Sơ và đưa về núi Đồ Sơn tu luyện. Đông Phương Nguyệt Sơ phải lòng nữ vương tộc hồ ly ngay lần đầu gặp gỡ. Sau khi đắc đạo, Đông Phương Nguyệt Sơ quyết định xuống núi, tìm gặp Đồ Sơn Hồng Hồng. Họ sau đó cùng sát cánh chống lại kẻ ác.

Dương Mịch lần đầu xuất hiện trước công chúng sau tai nạn trường quay Sau sự cố ghi hình tại chương trình truyền hình, Dương Mịch lần đầu xuất hiện tại sân bay Hồ Nam trưa 18/7 với một bên mắt bị băng kín.

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