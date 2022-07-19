Sau sự cố ghi hình tại chương trình truyền hình, Dương Mịch lần đầu xuất hiện tại sân bay Hồ Nam trưa 18/7 với một bên mắt bị băng kín.

Mới đây, truyền thông xứ Trung bắt gặp Dương Mịch đã xuất hiện tại sân bay Hồ Nam với một bên mắt bị băng kín. Nữ diễn viên bị tai nạn khi ghi hình show 'Mật thất đại đào thoát' hồi đầu tháng 7, khiến mắt trái bị rách phần khóe mi. Tình hình nữ diễn viên được một nhân viên trong ê-kíp xác nhận đã ổn định, thậm chí hồi phục rất tốt. Cô sẽ quay trở lại với công việc trong một thời gian ngắn nữa.

Theo trang Sina đưa tin, diễn viên có trợ lý đi cùng để hỗ trợ khi di chuyển. Vì vấn đề về mắt, Dương Mịch tạm thời dừng quay phim "Hồ yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên". Các chương trình truyền hình cô góp mặt cũng tạm hoãn.

Sau khi những hình ảnh được chia sẻ, những người yêu mến Dương Mịch thở phào nhẹ nhõm trước thông tin này. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ vẫn lo ngại vết thương ở mắt sẽ để lại sẹo, ảnh hưởng đến tổng thể gương mặt nữ diễn viên. Song, máy móc y tế ngày nay hiện đại, tay nghề của bác sĩ cao nên khả năng để lại sẹo rất nhỏ, tuyệt sẽ không có chuyện làm ảnh hưởng đến nhan sắc tuyệt đỉnh của mỹ nhân họ Dương.

Trước đó, đơn vị sản xuất show Mật thất đại đào thoát đưa ra lời xin lỗi tới khán giả hôm 9/7: "Trong quá trình ghi hình, khách mời của chương trình đã vô tình bị thương. Chúng tôi thực sự xin lỗi cô Dương Mịch". Đội ngũ chương trình sẽ kiểm điểm nghiêm túc êkíp, đề cao tiêu chí an toàn với các bộ phận sản xuất show, nhằm đảm bảo an toàn cho khách mời và nhân viên.

Ngoài ra, trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ lo lắng cho Dương Mịch, mong cô sớm bình phục.

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