Xôn xao tin Lưu Khải Uy đưa con gái đến tận cửa nhà Dương Mịch, liệu có ý muốn tái hợp?

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng đã tiết lộ thông tin bắt gặp Lưu Khải Uy đưa Tiểu Gạo Nếp đến tận nơi ở của Dương Mịch để thăm cô. Nữ diễn viên tươi cười với con gái và đón tiếp chồng cũ rất vui vẻ, nồng hậu. Sau đó, khi Lưu Khải Uy chuẩn bị ra về, Dương Mịch đã tặng con gái một món quà có giá trị nhất định.

Mới đây, theo truyền thông xứ Trung, mối quan hệ giữa Dương Mịch và chồng cũ Lưu Khải Uy hiện đang khá tốt. Được biết, Dương Mịch và Lưu Khải Uy có với nhau con gái Tiểu Gạo Nếp. Vì thế, cả hai vẫn giữ liên lạc dù đã ly hôn.

Dương Mịch rất yêu con gái của mình, bất chấp cô liên tục bị chỉ trích vì công việc mà bỏ bê việc chăm con. Nhưng nay thái độ của Dương Mịch thay đổi, một số cư dân đặt nghi vẫn liệu họ có tái hôn.

Sau khi ly hôn, Dương Mịch tập trung cho việc phát triển sự nghiệp. Và trong khoảng thời gian này, cô cũng có cảm tình với đồng nghiệp trẻ Ngụy Đại Huân khi hai người có dự án chung. Truyền thông và cư dân mạng liên tục đưa tin về chuyện tình cảm của nữ diễn viên và tình trẻ nhưng họ đều im lặng. Bẵng đi một thời gian, nhiều cư dân mạng đã dần phát hiện ra rằng, mối quan hệ này dần phai nhạt, thông tin về chuyện hẹn hò của Dương Mịch và Ngụy Đại Huân cũng chìm dần.

Dù là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng Dương Mịch cũng luôn là một người mẹ hết lòng vì con. Trước đó, trong một chương trình nói về phụ nữ trong gia đình, nữ diễn viên đã bật khóc vì nhớ con gái vô cùng. Điều đó cho thấy, nữ diễn viên luôn hướng về gia đình và con cái, thay vì mải chạy theo hạnh phúc của bản thân.

Dương Mịch dù vẫn luôn yêu con nhưng có lẽ cô không muốn yên phận làm một người phụ nữ của gia đình, lo chăm chồng chăm con. Cô là người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập nên không muốn trở lại vết xe đổ của hôn nhân như trong quá khứ.