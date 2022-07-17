Triệu Lệ Dĩnh 'yêu lại từ đầu' Lâm Canh Tân ở Dữ Phượng Hành, liệu màn kết đôi này có hơn Dương Mịch và Cung Tuấn?

Mới đây, những hình ảnh đầu tiên hậu trường phim "Dữ Phượng Hành" của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Ngay từ khi khai máy, Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính đã luôn nằm trong danh sách những bộ phim được khán giả mong đợi nhất. Mới đây, những hình ảnh đầu tiên hậu trường phim "Dữ Phượng Hành" của cặp đôi đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Trong loạt ảnh được đăng tải nhân vật Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) diện một bộ trang phục màu hồng đối lập với phục trang đen của Hành Chỉ (Lâm Canh Tân). Dù tạo hình khá đơn giản, thế nhưng cặp đôi vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Bên cạnh đó, cũng có người đem hình đối diễn của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh ra so sánh với Dương Mịch – Cung Tuấn ở Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Theo đó, đa số cư dân mạng đều cho rằng, nam nữ chính Dữ Phượng Hành vẫn có lợi thế hơn. Điểm yếu của Dương Mịch và Cung Tuấn là tuổi tác và ngoại hình có sự chênh lệch lớn. Bên cạnh đó, màn tương tác của cả 2 cũng thiếu phản ứng hóa học. "Dữ Phượng Hành" là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn của tác giả Cửu Lộ Phi Hương - Bổn Vương Ở Đây. Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ chính Thẩm Ly hay Bích Thương Vương, một tướng quân của ma giới. Vì không muốn kết hôn với Phất Dung Quân, tôn nhi thứ 33 của Đế quân, Thẩm Ly đã trốn xuống nhân gian. Trong công cuộc đào hôn, Thẩm Ly gặp nạn, trọng thương. Cô gặp Hành Chỉ Thần quân (Lâm Canh Tân thủ vai) - vị Thần quân thượng cổ duy nhất hiện tại của tam giới, và được cứu giúp. Mối "nghiệp - duyên" của cả hai cũng bắt đầu từ đây.

Hiện tại, bộ phim vẫn đang trong quá trình khởi quay và dự kiến sẽ được lên sóng vào đầu năm sau.

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