Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh gây tiếng vang lớn nhưng vẫn kém hơn Lưu Diệc Phi, vì sao vậy?

Sao quốc tế 15/07/2022 16:30

Việc Triệu Lệ Dĩnh bị cho là đã có màn tái xuất nhạt nhẽo hơn so với Lưu Diệc Phi đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đang phủ sóng ở khắp mọi nơi trên khu vực Châu Á. Tác phẩm này đánh dấu bước chuyển hình của ngôi sao họ Triệu, phần kịch bản được xây dựng trong nhiều năm và do đạo điễn Trịnh Hiểu Long chỉ đạo. 

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh gây tiếng vang lớn nhưng vẫn kém hơn Lưu Diệc Phi, vì sao vậy? - Ảnh 1
Hạnh Phúc Đến Vạn Gia dù kịch bản tốt nhưng vẫn chưa đủ để trở thành ''phim bạo'' - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, rating chỉ duy trì ở mức 0.4-0.5%, khá thấp với một bộ phim chính kịch, điều này được cho là khá dễ hiểu bởi đề tài mà phim hướng đến đang không phải là xu thế được nhiều người yêu thích tại xứ Trung. 

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh gây tiếng vang lớn nhưng vẫn kém hơn Lưu Diệc Phi, vì sao vậy? - Ảnh 2
Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Mới đây, phim chính thức mở điểm Douban và nhận 7.3 điểm. Người hâm mộ để lại bình luận rằng Hạnh Phúc Đến Vạn Gia xứng đáng được điểm số cao hơn thế. Bởi lẽ số điểm này còn thua trước "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi. Mộng Hoa Lục khi phát sóng đã thu về 8.8 điểm Douban cùng vô số lời khen, số người bình chọn ngày càng tăng

Xét về diễn xuất và mức độ yêu thích của công chúng thì Triệu Lệ Dĩnh - Lưu Diệc Phi là "một chín, một mười" vậy lý do Mộng Hoa Lục được yêu thích hơn Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là gì?

Mộng Hoa Lục là tác phẩm cổ trang nhưng nội dung không đi vào lối mòn câu chuyện tình yêu của những kẻ thù truyền kiếp hay oan gia ngõ hẹp hài hước. Chưa kể với tài diễn xuất có phần lên trình của Lưu Diệc Phi khiến cho Mộng Hoa Lục được nhiều người chú ý đến hơn.  

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh gây tiếng vang lớn nhưng vẫn kém hơn Lưu Diệc Phi, vì sao vậy? - Ảnh 3

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh gây tiếng vang lớn nhưng vẫn kém hơn Lưu Diệc Phi, vì sao vậy? - Ảnh 4
Lưu Diệc Phi có màn thể hiện ấn tượng trong Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet 

Chưa "Thần tiên tỷ tỷ" khiến các đàn em nhạt nhòa hẳn khi xuất hiện với thần thái và nhan sắc rực rỡ. Dù với tạo hình chỉn chu hay xơ xác khi bị bắt cóc, Lưu Diệc Phi là bức tường thành visual, cuốn hút người xem trên màn ảnh.

Ngoài ra, việc Diệc Phi kết hợp xuất sắc với nam chính Trần Hiểu cũng là một điểm cộng giúp Mộng Hoa Lục có được thành công như ở thời điểm hiện tại. 

Trong khi đó, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia chỉ tập trung vào Triệu Lệ Dĩnh, tạo hình cô gái thôn quê giản dị, gương mặt khác khổ khi sống ở vùng nông thôn còn nhiều cổ hủ. Phim cũng không có tình tiết lãng mạn hay những câu chuyện tình yêu ngọt ngào của cặp đôi. 

Có lẽ vì đề tài không được lòng dân tình nên phim của Triệu Lệ Dĩnh dù được đánh giá cao nhưng số lượng người xem vẫn là chưa đủ để giúp ''nữ hoàng rating'' có thể vượt mặt Lưu Diệc Phi. 

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