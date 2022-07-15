Điểm mặt những nữ thần Kim Ưng của Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp xuất sắc, Địch Lệ Nhiệt Ba càng không muốn nhớ đến

Sao quốc tế 15/07/2022 11:44

Netizen đào lại hình ảnh những Nữ thần Kim Ưng trong quá khứ: Triệu Lệ Dĩnh có xứng đáng là người đẹp nhất trong tạo hình Kim Ưng?.

Bên cạnh đồn đoán về Nữ thần Kim Ưng lần thứ 31, nhiều người hâm mộ đã đào lại một loạt hình ảnh của những Nữ thần Kim Ưng trước đây như là để làm nóng trước buổi lễ đang được đông đảo fan hâm mộ Cbiz ngóng chờ vào lúc này. Trong danh sách những cái tên được nhắc xuất hiện nhiều cái tên nổi như Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi nhận giải Nữ thần Kim Ưng năm 2016. Khi đó, nữ diễn viên mới 19 tuổi. Vẻ đẹp trong sáng, thoát tục đúng chuẩn “Thần tiên tỷ tỷ” của nữ diễn viên đã để lại hình ảnh của một trong những mỹ nhân đẹp nhất từng khoác lên bộ cánh Kim Ưng. 

Điểm mặt những nữ thần Kim Ưng của Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp xuất sắc, Địch Lệ Nhiệt Ba càng không muốn nhớ đến - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Có thể nói nữ diễn viên họ Lưu là một trong những Nữ thần Kim Ưng ấn tượng và được yêu mến nhất.

Lưu Thi Thi

Lưu Thi Thi từng xuất hiện nổi bật tại lễ trao giải Kim Ưng năm 2012.

Điểm mặt những nữ thần Kim Ưng của Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp xuất sắc, Địch Lệ Nhiệt Ba càng không muốn nhớ đến - Ảnh 2
Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Sau thành công của Bộ Bộ Kinh Tâm, nhan sắc mong manh và đời tư trong sạch của bà xã Ngô Kỳ Long thu về một lượng fan không nhỏ. Tạo hình khi đó của cô nàng được đánh giá là xinh đẹp và quyến rũ hết nấc. 

Triệu Lệ Dĩnh

Năm 2014, Triệu Lệ Dĩnh đã được trao danh hiệu Nữ thần Kim Ưng của Cbiz.

Điểm mặt những nữ thần Kim Ưng của Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp xuất sắc, Địch Lệ Nhiệt Ba càng không muốn nhớ đến - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Thay vì tông màu vàng chủ đạo, Triệu Lệ Dĩnh diện bộ váy đuôi cá màu bạc ấn tượng, mới mẻ và nổi bật. Nhan sắc của cô nàng nhanh chóng gây sự chú ý vì quá đỗi xinh đẹp lẫn thần thái hut hồn đối phương của nữ diễn viên được cho là quá đỉnh. 

Địch Lệ Nhiệt Ba

Có lẽ Địch Lệ Nhiệt Ba là Nữ thần Kim Ưng đẹp nhất trong lịch sử. Nhan sắc kinh diễm của nữ diễn viên đã làm choáng ngợp hàng ngàn người hâm mộ.

Điểm mặt những nữ thần Kim Ưng của Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp xuất sắc, Địch Lệ Nhiệt Ba càng không muốn nhớ đến - Ảnh 4
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, giải Kim Ưng năm đó lại là kỷ niệm đáng quên đối với mỹ nhân Tân Cương. Cùng lúc nhận được 3 giải thưởng cao quý nhất, vượt mặt loạt đàn chị trong khi tài năng lại khiêm tốn khiến nữ diễn viên nhận về loạt chỉ trích, thậm chí là quay lưng của đồng nghiệp và người hâm mộ.

Xuất hiện mỹ nhân Cbiz được netizen đánh giá 'ăn đứt' Địch Lệ Nhiệt Ba về nhan sắc?

Xuất hiện mỹ nhân Cbiz được netizen đánh giá 'ăn đứt' Địch Lệ Nhiệt Ba về nhan sắc?

Chỉ làm một vài động tác đơn giản trên phim trường, nhan sắc của nữ mỹ nhân này khiến dân tình Cbiz đứng ngồi không yên và được cho hơn hẳn Địch Lệ Nhiệt Ba.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Triệu Lệ Dĩnh Lưu Diệc Phi sao châu á sao Hoa Ngữ

TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện mỹ nhân Cbiz được netizen đánh giá 'ăn đứt' Địch Lệ Nhiệt Ba về nhan sắc?

Xuất hiện mỹ nhân Cbiz được netizen đánh giá 'ăn đứt' Địch Lệ Nhiệt Ba về nhan sắc?

Fan Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ đấu đá lẫn nhau chỉ vì 1 người?

Fan Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ đấu đá lẫn nhau chỉ vì 1 người?

Thảm như Ngô Lỗi, cứ hễ đóng chính với mỹ nhân Cbiz là nhan sắc xuống hạng: 'Đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba mới là thời kỳ đỉnh cao của anh'

Thảm như Ngô Lỗi, cứ hễ đóng chính với mỹ nhân Cbiz là nhan sắc xuống hạng: 'Đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba mới là thời kỳ đỉnh cao của anh'

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân sắp 'tái hợp', netizen tỏ ra phấn khích tột độ

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân sắp 'tái hợp', netizen tỏ ra phấn khích tột độ

Địch Lệ Nhiệt Ba - đẳng cấp minh tinh màn ảnh số 1 Cbiz, chỉ cần làm một việc đơn giản đã lên hot search

Địch Lệ Nhiệt Ba - đẳng cấp minh tinh màn ảnh số 1 Cbiz, chỉ cần làm một việc đơn giản đã lên hot search

Dàn mỹ nhân Cbiz trong tạo hình hồ ly, Địch Lệ Nhiệt Ba so kè với Châu Tấn: Phần thắng thuộc về người không ai ngờ tới

Dàn mỹ nhân Cbiz trong tạo hình hồ ly, Địch Lệ Nhiệt Ba so kè với Châu Tấn: Phần thắng thuộc về người không ai ngờ tới

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 57 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 3 giờ 34 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI