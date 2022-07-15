Điểm mặt những nữ thần Kim Ưng của Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp xuất sắc, Địch Lệ Nhiệt Ba càng không muốn nhớ đến

Netizen đào lại hình ảnh những Nữ thần Kim Ưng trong quá khứ: Triệu Lệ Dĩnh có xứng đáng là người đẹp nhất trong tạo hình Kim Ưng?.
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Bên cạnh đồn đoán về Nữ thần Kim Ưng lần thứ 31, nhiều người hâm mộ đã đào lại một loạt hình ảnh của những Nữ thần Kim Ưng trước đây như là để làm nóng trước buổi lễ đang được đông đảo fan hâm mộ Cbiz ngóng chờ vào lúc này. Trong danh sách những cái tên được nhắc xuất hiện nhiều cái tên nổi như Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba…
Lưu Diệc Phi
Lưu Diệc Phi nhận giải Nữ thần Kim Ưng năm 2016. Khi đó, nữ diễn viên mới 19 tuổi. Vẻ đẹp trong sáng, thoát tục đúng chuẩn “Thần tiên tỷ tỷ” của nữ diễn viên đã để lại hình ảnh của một trong những mỹ nhân đẹp nhất từng khoác lên bộ cánh Kim Ưng.
Có thể nói nữ diễn viên họ Lưu là một trong những Nữ thần Kim Ưng ấn tượng và được yêu mến nhất.
Lưu Thi Thi
Lưu Thi Thi từng xuất hiện nổi bật tại lễ trao giải Kim Ưng năm 2012.
Sau thành công của Bộ Bộ Kinh Tâm, nhan sắc mong manh và đời tư trong sạch của bà xã Ngô Kỳ Long thu về một lượng fan không nhỏ. Tạo hình khi đó của cô nàng được đánh giá là xinh đẹp và quyến rũ hết nấc.
Triệu Lệ Dĩnh
Năm 2014, Triệu Lệ Dĩnh đã được trao danh hiệu Nữ thần Kim Ưng của Cbiz.
Thay vì tông màu vàng chủ đạo, Triệu Lệ Dĩnh diện bộ váy đuôi cá màu bạc ấn tượng, mới mẻ và nổi bật. Nhan sắc của cô nàng nhanh chóng gây sự chú ý vì quá đỗi xinh đẹp lẫn thần thái hut hồn đối phương của nữ diễn viên được cho là quá đỉnh.
Địch Lệ Nhiệt Ba
Có lẽ Địch Lệ Nhiệt Ba là Nữ thần Kim Ưng đẹp nhất trong lịch sử. Nhan sắc kinh diễm của nữ diễn viên đã làm choáng ngợp hàng ngàn người hâm mộ.
Tuy nhiên, giải Kim Ưng năm đó lại là kỷ niệm đáng quên đối với mỹ nhân Tân Cương. Cùng lúc nhận được 3 giải thưởng cao quý nhất, vượt mặt loạt đàn chị trong khi tài năng lại khiêm tốn khiến nữ diễn viên nhận về loạt chỉ trích, thậm chí là quay lưng của đồng nghiệp và người hâm mộ.