Liên tiếp lộ hình ảnh mới trên phim trường, Cổ Lực Na Trát ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán của dân mạng. Nhan sắc của cô luôn được netizen đem đi so sánh với hầu hết những nữ diễn viên đình đám tại Cbiz hiện này và tất nhiên đáng chú ý nhất là chính là một số bộ phận netizen cho rằng vẻ đẹp của Cổ Lực Na Trát hoàn toàn ăn đứt Địch Lệ Nhiệt Ba.

Nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng gần đây Địch Lệ Nhiệt Ba đã khắc phục được nhược điểm của mình. Điển hình có thể kể đến tạo hình cổ trang của cô nàng khi đóng Kỳ Vân Hòa trong Ngự Giao Ký và Nhậm An Lạc ở An Lạc Truyện. Thêm vào đó, so về diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba được khen là có phần nhỉnh hơn cô bạn cùng quê.

Nhiều fan hâm mộ vẫn cho rằng Địch Ba mới là người xinh đẹp hơn - Ảnh: Internet

Hiện tại, cả 2 dự án cổ trang là Tuyết Ưng Lĩnh Chủ của Cổ Lực Na Trát và An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính vẫn đang trong phần hậu kỳ và chưa có lịch chiếu chính thức. Nhiều khán giả hi vọng 2 bộ phim này sớm lên sóng và đối đầu nhau.