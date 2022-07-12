Xuất hiện mỹ nhân Cbiz được netizen đánh giá 'ăn đứt' Địch Lệ Nhiệt Ba về nhan sắc?

Sao quốc tế 12/07/2022 17:00

Chỉ làm một vài động tác đơn giản trên phim trường, nhan sắc của nữ mỹ nhân này khiến dân tình Cbiz đứng ngồi không yên và được cho hơn hẳn Địch Lệ Nhiệt Ba.

Sở hữu gương mặt lai tây ấn tượng cùng thân hình quyến rũ, thế nhưng nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn gây nhiều tranh cãi khi lên phim. Trái ngược hoàn toàn với mỹ nhân Tân Cương, Cổ Lực Na Trát lại sở hữu vẻ đẹp xuất sắc, bất kể là ở ngoài đời hay là ở trong phim. 

Xuất hiện mỹ nhân Cbiz được netizen đánh giá 'ăn đứt' Địch Lệ Nhiệt Ba về nhan sắc? - Ảnh 1
Nữ diễn viên Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, hình ảnh của Cổ Lực Na Trát trên phim trường Tuyết Ưng Lĩnh Chủ đóng cùng Hứa Khải đã được tung ra. Cư dân mạng đã dành rất nhiều lời khen cho góc nghiêng cực phẩm cùng với tạo hình cổ trang thanh nhã của cô nàng. Đặc biệt, chỉ bằng một động tác xoay người, nữ diễn viên đã khiến cho khán giả đứng ngồi không yên vì vẻ đẹp thuần khiết của mình. 

Không chỉ cân được tạo hình cổ trang, Cổ Lực Na Trát còn đốn tim khán giả khi xuất hiện trong bộ trang phục thời dân quốc. Một số hình ảnh của cô nàng trên phim trường Quyến Luyến Hồng Trần vừa được tung ra đã gây sốt cộng đồng mạng.

Xuất hiện mỹ nhân Cbiz được netizen đánh giá 'ăn đứt' Địch Lệ Nhiệt Ba về nhan sắc? - Ảnh 2
Nhan sắc của cô nàng được đánh giá ăn đứt cả Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Liên tiếp lộ hình ảnh mới trên phim trường, Cổ Lực Na Trát ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán của dân mạng. Nhan sắc của cô luôn được netizen đem đi so sánh với hầu hết những nữ diễn viên đình đám tại Cbiz hiện này và tất nhiên đáng chú ý nhất là chính là một số bộ phận netizen cho rằng  vẻ đẹp của Cổ Lực Na Trát hoàn toàn ăn đứt  Địch Lệ Nhiệt Ba. 

Xuất hiện mỹ nhân Cbiz được netizen đánh giá 'ăn đứt' Địch Lệ Nhiệt Ba về nhan sắc? - Ảnh 3
Nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng gần đây Địch Lệ Nhiệt Ba đã khắc phục được nhược điểm của mình. Điển hình có thể kể đến tạo hình cổ trang của cô nàng khi đóng Kỳ Vân Hòa trong Ngự Giao Ký và Nhậm An Lạc ở An Lạc Truyện. Thêm vào đó, so về diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba được khen là có phần nhỉnh hơn cô bạn cùng quê.

Xuất hiện mỹ nhân Cbiz được netizen đánh giá 'ăn đứt' Địch Lệ Nhiệt Ba về nhan sắc? - Ảnh 4
Nhiều fan hâm mộ vẫn cho rằng Địch Ba mới là người xinh đẹp hơn - Ảnh: Internet

Hiện tại, cả 2 dự án cổ trang là Tuyết Ưng Lĩnh Chủ của Cổ Lực Na Trát và An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính vẫn đang trong phần hậu kỳ và chưa có lịch chiếu chính thức. Nhiều khán giả hi vọng 2 bộ phim này sớm lên sóng và đối đầu nhau.

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