Quảng bá giải Kim Ưng 2022: Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp xuất sắc lấn át cả dàn nữ thần năm nay

Những hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh quảng bá cho giải Kim Ưng 2022 đang gây được sự chú ý từ phía người hâm mộ.

Sắp tới đây, giải Kim Ưng lần thứ 31 đã rục rịch mở đề cử, chuẩn bị tìm ra những cái tên xứng đáng cho các danh hiệu năm nay. Theo thông lệ, những diễn viên hạng A, có chỗ đứng nhất định trong Cbiz sẽ lên bài tuyên truyền, cổ vũ cho giải thưởng này. Mới đây, cư dân mạng chuyền tay nhau khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp trong bộ ảnh tuyên truyền cho giải Kim Ưng 2022. Dù chỉ là một giây lướt qua nhưng ''nữ hoàng rating'' vấn lấn át toàn bộ dàn thí sinh đề cử năm nay với nhan sắc xinh đẹp xuất thần của mình.

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Cụ thể, hôm qua, phòng làm việc chia sẻ loạt ảnh Triệu Lệ Dĩnh tham gia tuyên truyền cho giải Kim Ưng 2022. Nữ diễn viên xuất hiện với bộ váy màn trắng đơn giản nhưng vẫn vô cùng sang trọng. Cô kết hợp thêm băng đô cùng màu để tạo sự hòa hợp với trang phục. Nhan sắc lão hóa ngược của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Dù đã bước sang độ tuổi đầu 3 nhưng rõ ràng, nhan sắc của mẹ một con vẫn luôn nằm trong top những mỹ nhân xinh đẹp hàng đầu Cbiz. Thậm chí, cô còn có vẻ dịu dàng đằm thắm hơn xưa, đúng chuẩn "lão hóa ngược".

Một số bình luận của khán giả: - Sao cô Dĩnh không bao giờ già đi nhỉ, lúc nào cũng xinh đẹp cả. - Đẹp thế này cần gì đợi nữ thần Kim Ưng 2022 nữa. Ngoài ra, cư dân mạng còn so sánh nhan sắc của Lệ Dĩnh với dàn mỹ nhân được kỳ vọng lên ngôi nữ thần Kim Ưng năm nay. Họ cho rằng, nếu so với 3 mỹ nhân hàng đầu tranh danh hiệu nữ thần Kim Ưng 2022 là Đàm Tùng Vận - Dương Tử - Cổ Lực Na Trát, Triệu Lệ Dĩnh còn trẻ đẹp không thua kém đàn em. Giải thưởng Kim Ưng 2022 vừa công bố một số đề cử cho các hạng mục. Khán giả rất mong chờ những bộ phim, những gương mặt diễn viên tài hoa được xướng tên tại một trong những giải thưởng danh giá nhất điện ảnh Hoa ngữ.

Triệu Lệ Dĩnh khiến netizen bấn loạn trong tạo hình mới nhất trong Dữ Phượng Hành: Liệu có thực sự đẹp đến như vậy? Tạo hình mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành đang làm cho người hâm mộ Cbiz một phen bấn loạn vì xinh đẹp xuất sắc.

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